Huit points pour huit joueurs

Il nous a fallu tirer au sort pour désigner le gagnant de notre Pronodix de ces 10-11 septembre. Huit participants ont réussi un 8 sur 10 mais aucun n’a trouvé le 0-2 de la question subsidiaire ! Ceci dit, c’est Jean-François Leplat de Pottes qui a bénéficié du coup de chance et est notre vainqueur de la semaine. Ce sont les jeunes d’Escanaffles qui hériteront du ballon offert à chaque concours. Les autres 8 : Alyona Freytag, Julien Lemaire, Pascaline Deffontaine, Tom Renier, Téo Renier, Jacques Bonnier et Cédric Dumortier. Le classement général est emmené par Julien Lemaire avec 14 points, talonné par six pronostiqueurs avec 13 unités : Pascaline Deffontaine, José Duthoy, Tom Renier, Bernard Tassart, Damien Vantrimpont et Alyona Freytag.