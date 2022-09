Enghiennois trop gentils, Néchinois trop mordants…

On oubliera la prestation du ref plus rapide à exiger que les joueurs restent assis sur le banc – OK, c’est le règlement – alors qu’il aurait été plus inspiré de sortir quelques cartons avant la pause pour éviter ensuite les chutes accompagnées de cris comme si chaque tacle était assassin. Au final, un énervement inutile et une avalanche de cartes pour rouspétances, surtout à Néchin qui a superbement joué au football: "On en prend beaucoup trop et ça va nous porter préjudice alors qu’on avait la maîtrise du jeu, se désolait Julien Denis qui reprend son pied sur un terrain. On a réalisé notre meilleure première période depuis le début avant de subir mais on le savait. L’important, c’est d’avoir tenu."