Don Bosco et Enghien à nouveau au sein de l’élite provinciale masculine

À Don Bosco, malgré un titre en P2, les dirigeants n’ont pas chômé durant l’entre-saison. "On avait pourtant terminé en boulet de canon. Mais comme on n’ignore pas le gouffre qui existe entre les deux niveaux, on n’a pas chômé au point de vue de notre recrutement. Et je crois qu’on peut raisonnablement viser bien plus que le maintien en P1, explique Christian Decock. Suite au scratch de la N3 de l’OTT et à la descente en promotion de plusieurs de ses titulaires, on a pu récupérer pas mal de joueurs de l’ancienne promotion, devenus excédentaires. On aura une belle association entre les gars du cru et ceux venus d’ailleurs. Les retours des entraînements et des matches amicaux sont vraiment excellents. Et je suis d’autant plus optimiste que notre staff technique s’est aussi élargi. En effet, c’est dorénavant François Maisnil qui va diriger l’équipe du bord de touche, avec l’aide de Corentin Debliquy, qui lui, sera sur le terrain en qualité de passeur. De quoi faire une super saison en P1!"