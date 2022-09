Ça joue bien des coudes en tête du peloton

Rumes se reprend

Avant le coup d’envoi à Saint-Jean, les protégés de Sébastien Dangleterre étaient au pied du mur. Le succès était nécessaire afin de rester parmi les meilleures équipes. Avec l’appui de la descente, ils ont inscrit deux buts en première période avant de gérer, après la pause leur avance. Au final, ils remportent un joli succès (1-3). "Après le revers du week-end précédent, il fallait une réaction immédiate pour rester dans le wagon de tête. On a réussi à tirer des leçons de ce revers face à Molenbaix B. On a bien démarré le match, ce qui nous a permis de prendre l’avance sur un autogoal au quart d’heure. On a doublé la mise juste avant le repos alors qu’on était dans le dur à ce moment-là. En seconde mi-temps, le jeu était plus plaisant par rapport à la première période engagée. On réalise une belle opération avant d’être au repos. On va souffler un bon coup avant Leuze et Risquons-Tout."

Du côté de Saint-Jean, cette défaite n’est pas dramatique en soi car les hommes de Michaël Dutrieux avaient déjà neuf points. Cependant, c’est dans ce genre de rendez-vous que ses joueurs doivent répondre présent, ce qui n’a pas été le cas de tout le monde lors de ce duel au sommet. "On avait plutôt bien démarré la rencontre avant de prendre un autogoal sur corner. Après ce fait de match, tout le monde était plus nerveux car c’était la première fois qu’on était menés au score. Face à cet adversaire de qualité, certains ont eu du mal à réagir positivement. À 0-2, on a joué de malchance avec un tir sur le piquet. Au lieu de se relancer, on s’est pris un troisième but dans la foulée. On a essayé de revenir mais c’était difficile de remonter un tel écart. Il nous a manqué un petit quelque chose. Rumes n’a pas volé sa victoire, profitant de nos erreurs. Mais il n’y a rien de mal fait, il faudra juste savoir se reprendre dès Taintignies B."