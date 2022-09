Allô, Docteur Browaeys, quel diagnostic?

Quel peloton!

Derrière le trio de tête, on a pas moins de cinq formations avec sept points dont Estaimbourg et le Pays Blanc B qui se rencontraient: "Un petit goût de trop peu pour nous, surtout quand on dit à la théorie qu’il faut éviter les coups de pied arrêtés de Jeff Rjillo et on encaisse là dessus. J’ajoute les occasions ratées dont deux face-à-face, ça fait beauco up. Pourtant, on travaille bien. Les sensations de l’an dernier ne sont pas encore revenues, on est davantage attendu également. On aurait préféré avoir deux points de plus mais je dois me satisfaire globalement de notre début de saison. On reçoit Hensies ce dimanche, avec un match du même tonneau: expérience et duels!", prévoit Corentin Douterlungne.

Ere et Isières ont gagné: largement pour les Étoilés contre la Montkainoise, chichement pour les hommes de Johan Devos, le pauvre Gilles Debodt croyait avoir raflé un point… chez lui. Wiers attendait sa première victoire et la décrocher chez Michel, Ayhan, Rayan, Clément, ex-Mauves fait très plaisir aux coachs: "Surtout qu’elle est méritée car on avait l’impression que tout se liguait contre nous, disait Christophe Ergo. On a aussi joué à dix durant 25 minutes. Je suis super content de ce qu’a montré le groupe qui s’est arraché. Personne ne nous aurait donné gagnants. Le retour de Max Dubruille, meneur d’hommes, aura également fait du bien", ajoute Michaël Liétard.