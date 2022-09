Six sur six pour la Real Acren-Lessines: "On a retrouvé nos fondamentaux"

De l’autre côté du tableau, on savait que Binche serait costaud. Mais peut-être pas au point de signer un parfait 9/9. Le montant peut notamment compter sur l’ancien Acrenois, Johan Sampaoli, auteur de deux buts sur les deux derniers duels.

Cinq buts encaissés lors de l’ouverture loupée à Jette et depuis les filets défendus par Lucas Alexandre n’ont plus vibré une seule fois. Preuve que la Real a (re)trouvé la bonne formule. Celle qui lui a permis de réaliser un excellent premier tour la saison dernière, au point de tutoyer pendant de longues semaines le Top 5. Samedi dernier, c’est La Louvière-Centre qui s’est cassé les dents (pas pratique pour des Loups) sur l’organisation mise en place par les Camomilles. "On a vraiment travaillé sur la solidarité après notre défaite initiale, détaille Florimond Smars. On n’a pas spécialement apporté de grands changements. On a juste retrouvé les fondamentaux qui faisaient notre force la saison dernière. On joue avec nos qualités. Quand la base est solide, on sait qu’on peut faire mal à n’importe qui dans cette division. On avait déjà appliqué cela contre Tubize il y a quinze jours. On a poursuivi sur cette lancée contre La Louvière samedi. Sur l’ensemble de la rencontre, on leur a laissé très peu d’opportunités".

Résultat, une deuxième clean-sheet de suite pour valider un 2esuccès de rang. Car si Acren est solide en défense, il est également productif en attaque. Grâce notamment à un Sekou Koné qui n’hésite pas à prendre ses responsabilités quand il le doit. Preuve en a encore été donnée quand il a exigé le ballon juste après que l’arbitre ait accordé le penalty. "C’est aussi pour cela qu’on fait le maximum pour garder le zéro à chaque fois. Car on sait que devant, on va toujours mettre à profit une de nos occasions. Nos attaquants savent faire le nécessaire". Et ils sont aidés quand il le faut par d’autres joueurs. Samedi, c’est "Pato"Sangare qui s’y est collé avec une frappe lobée surprenante des 30 mètres. "Personne ne s’attendait à cela. Même nous, on a tous été surpris. On l’a un peu charrié dans le vestiaire en lui demandant si c’était vraiment ce qu’il voulait faire. Il nous a assuré que oui. Qu’il avait vu le gardien avancé et qu’il marquait de temps à autre un but de la sorte. On attend toutefois qu’il en remette au moins un cette saison pour le croire", plaisante le défenseur central qui est passé tout proche d’inscrire une jolie rose lui aussi. Au terme d’une belle action individuelle de Jérémy Houzé, l’arrière a frappé des 16 mètres mais son ballon a trouvé… la latte! "Je n’ai pas spécialement l’habitude de me retrouver dans une telle position. C’est plus logique pour moi, vu ma position, de me créer des opportunités de la tête sur phases arrêtées, sourit notre interlocuteur. Mais je n’ai pas réfléchi et j’ai frappé le cuir comme il venait. Du gauche en plus! Malheureusement, cela ne rentre pas. À quelques centimètres près, j’inscrivais un but cinq étoiles. Pour une fois que je me retrouvais là…"

Mais le Bruxellois d’origine se console aisément avec la prestation collective et les trois points qui permettent à la Real de se positionner à la 6eplace. "L’ambiance est forcément meilleure qu’après notre départ loupé. De telles prestations nous donnent beaucoup de confiance pour la suite. Toutefois, on reste également très lucide pour la suite. On n’a encore rien accompli. On doit garder de la stabilité dans nos performances pour atteindre notre objectif. Lequel? Celui de faire mieux que la saison dernière. D’afficher un meilleur niveau rencontre après rencontre sans se référer spécialement au classement. Si on garde la même qualité lors de nos rencontres et qu’on affiche la même mentalité que dimanche passé et que samedi, on pourra vivre une belle saison".