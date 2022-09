P3B: Celles et la Fraternité B ont bien corrigé le tir

Libbrecht toujours aussi excellent

Quant aux Mouscronnois, ils ont pu compter sur un excellent Libbrecht, qui est toujours aussi efficace avec ses 25 points, pour venir à bout de Tournaisiens pourtant bien en jambes en ce début de saison. "Une première mi-temps parfaite collectivement, des deux côtés du terrain, nous a mis sur du velours avec près de trente points d’avance au repos. Ensuite, les visiteurs sont revenus petit à petit alors que mes gars s’essoufflaient, mais nous avons géré tranquillement jusqu’au bout", déclarait Benjamin Ramon. "L’absence de Hauters s’est fait ressentir, d’autant que Libbrecht signait une grosse prestation, mais j’ai beaucoup apprécié notre réaction en seconde armure, avec notamment une bien meilleure défense", notait Jérémy Dewilde.

L’Essor Templeuve s’est de son côté incliné logiquement face à Colfontaine. "On n’a pas fait un mauvais match, et j’ai même apprécié l’apport de nos jeunes Deffontaines et Englebert, mais Colfontaine m’a beaucoup impressionné et je sens qu’on tient là le candidat au titre", commentait Jérôme Geers.

Enfin, Estaimpuis et Dottignies n’ont toujours pas ouvert leurs compteurs. "Si on ne montre pas plus de caractère, on est repartis pour une saison galère, regrettait Damien Schiavone après le revers de la JS B contre Blaregnies. Et que dire alors de notre piètre 12 sur 31 aux lancers francs? On ne sait jamais gagner un match avec de telles stats."

Chez les Sang et Or, Thomas Tuytte notait, lui, quelques améliorations: "Mes gars ont nettement mieux défendu que la semaine précédente et c’est la fatigue qui nous a joué des tours après le repos."