N1: la Squadra se fait peur

Premier rendez-vous important pour les Hurlus qui prennent rapidement les devants par Morando. Leclercq double la mise mais sa joie est de courte durée puisque dans la foulée, Hamme réduit l’écart. Plus entreprenants, les locaux enfoncent le clou par Simoens et A. Greco pour le retour aux vestiaires (4-1). À la reprise, les hommes de Nicolas Greco ont l’occasion de plier définitivement le match à de nombreuses reprises mais, contre toute attente, Hamme parvient à faire durer le suspense jusqu’au buzzer final. « On a un petit goût amer car on a dû défendre le résultat jusqu’au bout alors qu’on aurait pu être tranquille. À la mi-temps, c’était 4-1 mais l’écart aurait dû être plus large. Il faut dire aussi qu’on est tombé sur un gardien adverse exceptionnel dans ses buts. » Il ne boude cependant pas le plaisir d’avoir pris ces trois premiers points de la saison : « Nous sommes sur une bonne dynamique avec un groupe qui montre beaucoup d’envie. Il faut continuer à travailler comme on le fait depuis le début de la préparation. Ici, on ne joue pas avant le 26 septembre en championnat en raison de la Coupe de Belgique des U21, on va donc devoir trouver un amical pour garder le rythme de la compétition. » V.F.