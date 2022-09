Le souci du travail bien fait, pour Tournai

Pour le reste, les Tournaisiens ont bien fait ce qu’ils devaient en prenant la partie à bras-le-corps pendant une bonne demi-heure même si les occasions n’ont pas été des plus nombreuses. Piéraert aurait pu (dû) donner l’avance à ses couleurs avant la pause avec un timing plus efficace: "Je m’étais déjà procuré une grosse possibilité identique au premier match face à Monceau, rappelle le capitaine tournaisien. La troisième fois aura été la bonne, cela fait plaisir d’ouvrir le score, l’équipe a pu jouer de façon plus libérée ensuite. Et puis, c’est une récompense de tout le travail effectué à l’entraînement. Il s’est payé cash!"

«Il fallait rester patient»

Rien à voir avec la rencontre d’ouverture poussive, la victoire de samedi dernier a clairement donné des ailes aux Tournaisiens et surtout une belle cargaison de confiance: "Dans l’ensemble, la victoire est méritée, poursuit Quentin, car Braine n’a pas été si dangereux. On avait été avertis de tenir à l’œil les deux attaquants rapides (Buscema et Coulibaly). Il fallait rester concentré ce qu’on a bien fait. À la pause, le coach a dit qu’il fallait rester patient, attendant de trouver la faille, c’est exactement ce qui s’est passé… L’ouverture rapide du score en début de deuxième mi-temps a permis de débloquer la partie; les espaces sont devenus plus nombreux et on en a profité."

Quentin porte fièrement le brassard de capitaine en l’absence de Marvin Ivanof. Depuis la reprise, il est certainement un des plus affûtés et enchaîne les prestations de choix: "J’ai fait une bonne préparation, je suis épargné par les blessures, je me sens à l’image du groupe. J’essaie d’encourager les coéquipiers et d’encadrer les jeunes, c’est mon rôle." Et le bilan de début de saison le satisfait presque: "Sept sur neuf, c’est bien mais on aurait pu faire mieux, ce n’est pas mal."

On termine avec un sujet qui risque de revenir très souvent cette saison: la concurrence. Imaginez que Marvin Ivanof n’a pas encore joué, privilégiant ses études avec succès. Bravo à lui. Pendant ce temps, Piéraert l’expérimenté et Anthony Thambwe le jeune loup ont gentiment creusé leur tanière en défense centrale. On ne voudrait pas être à la place de l’entraîneur même si Jérémy Descarpentries ne sera pas d’accord avec nous en repensant à la saison passée au cours de laquelle il n’a jamais aligné le onze de base qu’il avait en tête avant le début de la compétition. Le voyage de samedi à Schaerbeek, en tête avec Jodoigne, Onhaye, Tournai, sera une nouvelle occasion de voir ce que les Sang et Or ont dans le coco.