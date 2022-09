Le maximum de points pour les Leuzois

Les Leuzois s’emparent du ballon durant la première période sans pour cela parvenir à inscrire le moindre but. Il faut attendre la reprise pour voir Canard trouver la faille. Dans la foulée, une erreur de placement, la seule du match, permet aux locaux d’égaliser. À 1-1, les protégés d’Olivier Lefebvre mettent un coup d’accélérateur pour s’envoler à 1-3 grâce au doublé de Ghislain et ainsi valider leur succès. « Deux victoires en deux matches, on ne pouvait pas rêver mieux en ce début de saison. Les joueurs ont su hausser le rythme en seconde mi-temps pour faire la différence. C’est donc une victoire méritée qui nous permet de faire le plein de points après deux journées. C’est très bien pour mes débuts en tant qu’entraîneur mais aussi pour les joueurs car ça permet de resserrer les liens. » Prochain rendez-vous vendredi en Coupe de Belgique face à la formation de Winterslag. V.F.