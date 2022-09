Frasnes retourne une situation compliquée

Les Frasnois voulaient absolument se reprendre après leur défaite inaugurale. Jouée dans une salle aux dimensions réduites que le coach Gaby Ouanane connaît bien pour y avoir entraîné Fun Anderlecht la saison dernière, la partie débute de la meilleure des manières avec un but de Duhaut pour ouvrir les festivités. Les débats sont animés et les actions fusent de toutes parts. Le repos est atteint sur le score de 3-2 avec un but de Mahieu côté olympien. De retour sur le parquet, Frasnes s’accroche pour revenir mais se fait surprendre par deux nouvelles réalisations locales. À 5-3 à cinq minutes du terme, le coach joue son va-tout en prenant un maximum de risques. Le match bascule alors en faveur des visiteurs qui s’offrent une jolie remontada par Labella deux fois, Bingo et Delvaux. "En première mi-temps, on était bien en place mais comme ça allait d’un côté à l’autre, le danger venait de partout dans cette petite salle que je connais bien. À 5-3, on n’avait plus le choix, il fallait jouer plus vite en pressant plus haut. C’était tout ou rien et ça nous a bien réussi puisqu’on est parvenus à inscrire quatre buts. C’est une belle victoire car on n’a pas paniqué au moment où nous étions menés par deux buts d’écart. La mentalité est très bonne, pourvu que ça continue ainsi."