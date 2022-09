Dottignies sur le fil, Stambruges déroule

Une grosse défense de la part de Templeuve

Après avoir battu Maffle, Templeuve se devait de se méfier de la venue de Blaregnies, une équipe de roublards qui est capable du meilleur comme du pire. Dans son chaudron, l’Essor n’a pas failli et Benjamin Vanhoutte se félicitait d’enregistrer une deuxième victoire: "Le moins maladroit a gagné le match mais on ne peut pas résumer notre prestation à ce détail. On a poussé Blaregnies à commettre des fautes et on a bien travaillé au niveau de la défense. J’avais demandé à mes joueurs d’encaisser moins de cinquante points et on a atteint cet objectif." En ne concédant que 48 petits points à l’adversaire!

Olivier Detrain, coach de Stambruges, avait tenu à prévenir ses joueurs qu’il attendait une vive réaction de leur part après la défaite subie à Flénu. Et le message est parfaitement passé puisque son équipe a déroulé contre une formation de Carnières B qui n’est pas la plus connue car, du côté stambrugeois, on ne connaissait pas grand-chose d’elle avant de la rencontrer: "C’était finalement assez facile comme rencontre mais on a bien travaillé les systèmes. Aussi bien offensivement que défensivement, on a rendu une bonne copie et les visiteurs n’ont marqué leurs deux premiers points qu’après huit minutes de jeu. On ne peut pas tirer de grands enseignements d’une telle partie à sens unique mais on espère faire preuve de la même application samedi prochain à Enghien."

59-58: un point suffit à Dottignies pour s’imposer

Enfin, du côté de la JS Dottignies, on aura assuré l’essentiel contre la formation de Boussu-Saint-Ghislain. "Nous avons démarré la partie à du cent à l’heure mais notre deuxième période a été plus compliquée. Nous manquons de rotations à cause des blessures et le travail physique en semaine est conséquent. C’est indispensable si nous voulons prester durant toute la saison. En fin de rencontre, nous gagnons à l’expérience", commentait un Damien Schiavone, qui pense très certainement déjà au match de ce prochain samedi à Blaregnies.