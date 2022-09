À partir du moment où la victoire est là…

Il faut avouer que, face à un adversaire qui n’avait toujours pas engrangé et sur un terrain délicat à jouer, les conditions n’étaient absolument pas optimales. "Il y a ces deux aspects du contexte global mais aussi le déroulement du match. On perd l’un de nos cadres sur blessure (NDLR: Sven Leleux ne sera resté qu’une vingtaine de minutes sur le terrain) . Puis, on domine la partie tout en se disant qu’on manque encore de réalisme, comme face à Onhaye. On touche le poteau et la barre. On s’était même dit que ça ne rentrerait pas."

Puis, est tombée la rose plantée par Zakarya El Araïchi qui est en train de réussir son arrivée au stade des Géants. Deuxième montée au jeu, vingt minutes sur le terrain ce dernier week-end après les dix-huit de la semaine précédente et un premier goal décisif qui délivre et évite de plonger dans le doute une équipe qui n’en a pas besoin. Avec ses quatre points et avant de recevoir Uccle qui n’a toujours pas décollé, le Pays Vert est remonté à la huitième place, à égalité d’unités avec Aische, Mons et Monceau. "Que notre saison soit définitivement lancée!", espérait le coach. On ne doute pas qu’elle l’est.