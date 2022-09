R2A: Tout s'est joué dans le money time pour Maffle

Comme de coutume, c’est vendredi soir que Mons-Hainaut B recevait son adversaire du soir pour permettre à des joueurs de l’équipe A de prendre du temps de jeu. Dans un duel disputé, la décision est tombée dans le money-time puisque l’écart n’était encore que de deux points à deux minutes de la fin. « On a encaissé deux triples au mauvais moment, ce qui nous a mis sous pression et poussé à jouer vite, un peu trop sans doute, commentait Patrick Verdun, tout content d’avoir retrouvé Zoran Laloy. Mons mérité son succès mais si on avait gagné, ça n’aurait pas été un hold-up. Hélas, deux joueurs ont connu une mauvaise passe au même moment avec des pertes de balle et des fautes. Bravo à l’équipe à qui j’avais demandé de défendre et qui a réalisé un excellent boulot. » V.C.