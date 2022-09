Une rencontre qui débute avec une belle intensité. Les visiteurs prennent le dessus au niveau de la possession, sans que cela influe sur les chiffres de parité à la pause. Les locaux sont plus pressants après les citrons, tout en manquant de finition toutefois. À la 70e, une faute dans le rectangle permet à Meziani d’ouvrir le score pour Péruwelz. Velaines passe à trois attaquants mais les joueurs tardent à se trouver avec la nouvelle disposition. Et le refrain est connu, tout le monde devant d’un côté, un contre rapide de l’autre bien terminé par Mohamed Ismael.

Béclers A – Pays Vert B 3-1

Dès le 2e, un coup franc de Degouys arrive chez M. Chotin, dos au but, ce dernier se retournant rapidement et ouvre le score. Un très joli mouvement. Pecheur est bien proche de doubler la mise, la latte venant contrer ses desseins. Ce n’est que partie remise puisque K. Chotin profite d’une balle en cloche de Degouys pour faire 2-0. À la 77e, Patternotte envoie une fusée dans la lucarne. Peu avant la fin, Chotin isole Tetelain qui ponctue la marque. Des envois de F. Chotin et Velghe feront connaissance avec les poteaux.

Ellezelles – Esplechin 1-2

Les locaux démarrent en force et Schreyers échoue de peu à côté. Vanderroost n’est pas plus chanceux, tandis qu’un envoi de Thieffry fait connaissance avec la latte. Par chance, la balle revient dans les pieds de Neukermans qui ouvre enfin la marque. Le cadre est également au rendez-vous sur un essai visiteur. On parle d’une erreur d’arbitrage sur le but égalisateur de Mestach, une faute aurait été commise sur le gardien. Le local Notté tire ensuite sur le piquet. Dubois fera 1-2 en devançant une sortie de Defrançois. Ellezelles réclamera, en vain, un coup de réparation qui lui semblait logique en fin de partie.

Hérinnes – Squ. Mouscron 2-2

Derrouaz va y aller d’un joli doublé afin de permettre à Hérinnes de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. La Squadra va revenir en force après les citrons et diminuer la différence par Brouillard à la 47eet même égaliser par Lesaffre à la 49e. Un nul qui semble logique et une équipe locale qui monte en puissance.

Bléharies A – Ere-Allain B 1-0

Marghem ouvre le score sur un bon service de Klauner à la 21e. Delacroix et Marghem auront des possibilités de doubler cet avantage mais sans réussite. Ere touche le poteau à la reprise, tandis que Bléharies va rater la conversion d’un coup de réparation.

Thumaide A – Rongy A 1-0

Le quart d’heure initial est en faveur des visiteurs qui se créent deux très belles opportunités. Thumaide réagit par Tevel qui manque de justesse sur sa première occasion. Il sera plus adroit à la 40e en étant à la réception d’un service de Huon. Réduit à 10, Rongy va dominer la seconde période, Thumaide étant incapable d’élever son niveau de jeu.

FC Tournai B – Escanaffles A 4-1

L’équipe locale s’améliore, cela s’est encore vu cette après-midi. Coqu va ouvrir la marque dès la 2e en transformant directement un coup franc. Destrain fait 2-0 à la 25e. Ze sera l’auteur du 3-0 juste avant la pause. Moerman diminue les distances peu après la reprise. Tandis qu’Escanaflles presse, Destrain en profite pour s’échapper seul et aller inscrire avec brio le 4-1.

FC Luingne B – Havinnes 0-3

Havinnes domine et profite d’une erreur pour ouvrir le score par Drouillon. Les locaux ratent alors la conversion d’un penalty. Seignez, parti en contre, réussit le 0-2 à la 25e. Les locaux dominent après le repos mais se montrent amorphes devant le but. Drouillon fait 0-3 à l’heure. Il va falloir résoudre ce manque de précision devant le but du côté des promus qui connaissent les mêmes difficultés de début de saison que l’an dernier. Le problème est que l’on se trouve ici à un échelon supérieur.