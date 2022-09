N2: Un week-end tout simplement parfait pour les Tourpiers

Il ne reste désormais que deux luttes aux Leuzois pour rejoindre l’élite. Et la motivation est à son paroxysme. "On vit une saison quasi parfaite. On est en tête depuis le début du championnat, on a été loin en Coupe de Belgique, on a remporté le Maistriau sur la Grand-Place de Mons… On veut désormais aller au bout car un titre ne se refuse pas. D’autant qu’on n’en est pas là par hasard. C’est grâce à une équipe où il n’y a pas de manque. Toutefois, rien ne sera évident face à une belle équipe de Sirault. On ne doit pas y aller trop en confiance. Bien sûr, on l’a emporté deux fois en phase classique. Mais ici, tout est remis à zéro. Cela va jouer. On s’attend à une belle résistance. On ne se présentera certainement pas la fleur au fusil". Vu le sérieux affiché par les Bleus depuis le début du championnat, on n’en doutait pas une seconde!

En guise de conclusion, le 6ehomme tenait vraiment à mettre en avant la superbe performance de ces jeunes. "Cela prouve une fois de plus que Tourpes est un très bon club formateur. Ces deux titres en sont la confirmation. Notre objectif reste toujours de bien former les jeunes avant de donner une chance à ceux qui correspondent pleinement à notre projet. On le démontre avec Siméon Van Stalle et Loïc Clément qui sont deux jeunes formés chez nous. Avec eux, et Jolan Warmoes, aussi formé chez nous, on est capable de jouer la tête de la Nationale 2. Ceux qui sont devenus champions ce dimanche seront les prochains à sauter le pas dans les prochaines années".

Et qui sait, ce sera peut-être à l’étage supérieur…