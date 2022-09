Un auto but local et un envoi de Bureille permettent à Thumaide de prendre une belle avance à la demi-heure. Loin de se décourager, les Wiersiens mettent à profit les changements réalisés à la pause pour inverser la tendance en seconde période. Ronfaut et Huon remettent les équipes à égalité pour l’heure de jeu. À 2-2, Wiers B prend le large par Cambrai suivi d’un auto but bien involontaire d’un défenseur visiteur. Grâce à ce nouveau succès, Wiers B s’isole en tête du classement avec le maximum de points.

Havinnes B – Risquons-Tt B 2-5

Menés 0-2 contre le cours du jeu à la demi-heure sur deux envois signés Dubrulle et Sergent, les locaux ne sont pas vernis en ce début de match. Et c’est même 0-3 au repos par Mortada! Havinnes réagit bien mais se fait une nouvelle fois punir par Dubrulle à l’heure de jeu. Les locaux reprennent espoir par Déplechin et Fontaine qui font passer le marquoir à 4-2. Havinnes y croit mais un dernier contre meurtrier de l’inévitable Dubrulle va entériner le succès visiteur.

Wodecq B – Houtaing 1-2

Les locaux prennent le match en mains mais se font surprendre juste avant le repos par un but signé D’Hautcourt. À l’heure de jeu, Sanchez-Diez égalise sur penalty. Decroie et Sanchez-Diez ont l’occasion de donner l’avance à leurs couleurs mais ce sont finalement les Houtainois qui vont remporter ce derby par Senelle à quelques minutes du terme. Belle prestation des locaux en nette progression.

Barry-Carrières – Ellezelles B 1-0

Le match se résume à une bataille de l’entre-jeu. Ellezelles se montre dangereux sur des longs coups francs qui sont bien négociés par la défense barrysienne. Le mot de la fin revient toutefois aux locaux qui obtiennent un penalty converti par Para. Victoire au caractère.

Rongy B – Bléharies B 2-2

Rongy monopolise le ballon les 20 premières minutes et ouvre la marque sur un coup franc dévié par D’Hautrecœur dans son but à la 11e. Un coup franc direct transformé par Cambier vient changer la physionomie de la première période à la demi-heure, permettant à Bléharies de revenir au score. Après la pause, les changements du côté de Rongy renversent la vapeur. Maubrun part sur son flanc gauche à l’entrée du dernier quart d’heure et remporte son duel avec le portier pour le 2-1. Les visités se mettent ensuite en difficulté et laissent Bléharies revenir sur une combinaison sur le flanc droit qui se termine sur une reprise de Sauvage en pleine lucarne. Deux points perdus pour Rongy.

Brunehaut A – Leuze-Lign. 10-0

Après sa très mauvaise prestation de la semaine passée contre Ellezelles, Brunehaut entame le match de la meilleure manière avec un pressing assez haut, ce qui permet aux locaux de mener 7-0 à la pause avec des triplés de Petit et de Mascret et un but de Chantry. En seconde période, Lignette tente de sauver les meubles avec la descente mais les visités se montrent dangereux sur plusieurs contre-attaques et alimentent le marquoir via Mascret, Cardon et Donnez.

Anvaing B – Béclers B 1-0

Anvaing n’est pas tombé dans le piège de la facilité face à une équipe de Béclers qui opte pour un jeu avec très peu d’espaces. À la 20e, De Geyter débloque la situation sur un coup franc tiré par B. Delquignies. Anvaing prend ensuite le match à son compte, mais les occasions de Coenen et de Semet n’aboutissent pas. Béclers aurait pu revenir à la 70esur penalty mais le gardien local est à la parade. Avec cette victoire, Anvaing confirme son bon début de saison.