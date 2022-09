La première pour Decroos à Pommerœul

Après Blandain, les aspirants étaient en lice à Pommerœul. Si le système des préinscriptions a longtemps fait penser que le taux de participation serait faible, 31 aspirants étaient finalement au départ. Dans les trois catégories, les bouquets ont été attribués au sprint et nos régionaux ont été à la fête puisque Hugo Decroos a remporté son 1er succès en 14 ans au terme d’une course où le Tournaisien a su prendra sa revanche sur le Cominois Valentin Pétillon qui l’avait devancé à Blandain. Autre succès pour l’IWG Wapi Cycling Team dans la catégorie des 13 ans où Luca Brackenier, souvent place jusqu’ici, a cette fois su se montrer le plus vélo au terme d’une épreuve disputée à 35,5 km/h de moyenne.