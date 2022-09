Deux points clairement perdus pour le Pays Blanc

Solre débarquait à Antoing avec le statut de co-leader de la division. Mais après nonante minutes de jeu, les Solréziens doivent être bien heureux de repartir avec une unité. Le Pays Blanc a dominé les échanges, s’est créé beaucoup d’occasions durant la rencontre mais n’a jamais su secouer les filets de Bilteryst. Enfin si! En première et deuxième périodes par Ramser mais les deux buts étaient annulés pour hors-jeu préalable.

La malchance s’en est aussi mêlée, toujours en première et deuxième périodes. Lesage et Hssaine touchaient les armatures du but visiteur. Et la maladresse clôturait le tableau. Plusieurs face-à-face avec Bilteryst ne permettaient pas aux Antoiniens de rentrer aux vestiaires avec trois points qu’il aurait mérités. Et comme d’habitude, l’adversaire aurait pu réaliser le hold-up parfait, se créant une belle occasion à cinq minutes du terme. Mais cette fois, Pays Blanc n’était pas sanctionné en fin de partie… même s’il devait achever la rencontre à dix suite à l’exclusion d’Hinnens. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas!