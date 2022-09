Duhoux va ouvrir le score pour les locaux en mettant sa tête sur un coup franc bien calibré. C’est suite à une erreur d’arbitrage, semble-t-il, que le second but sera inscrit par les locaux. Alors que Pommeroeul bénéficiait d’un coup franc, la balle est interceptée par Delneste qui file au but et double la mise. Cette action a eu le don de sortir les visiteurs de la rencontre, laissant alors la place à l’énervement. Pommerœul n’a rien montré en seconde période et c’est la frustration qui habitait encore leurs rangs. Elle sera poussée à son paroxysme à l’ultime minute lors du but de Broquet qui semblait parti hors-jeu.

Givry – Vaudignies A 2-0

C’est suite à une faute de main que Ghorifa va ouvrir le score en réussissant la transformation du coup de réparation. Vaudignies se remet vite dans la rencontre et équilibre les échanges jusqu’à la pause. À la reprise, les visiteurs vont confondre vitesse et précipitation. Clairement plus expérimentés, les locaux vont orchestrer un contre rapide et doubler les chiffres par Andal à la 68e.

Tertre-Haut. B – FC Harchies 1-3

Une rencontre plaisante, voyant cependant les locaux procéder de manière exagérée par longs ballons. R. Nis ouvre le score à la 8evia un coup franc. Manresa-Moléa égalise à la 16e. À la 49e, O. Nis plante le 1-2, le ballon prenant une trajectoire étrange avant d’aller se loger dans le but. R. Nis fait 1-3 à la 69e. Mokhtari va ensuite toucher la latte, tandis que le dernier rempart local devra s’employer sur divers assauts de R. Nis.

Belœil B – Flénu B 8-1

Beloeil était animé d’un esprit revanchard après avoir laissé échapper les points de façon un peu légère la semaine dernière. D’emblée, Falzone va donner le ton en ouvrant la marque à la 2e. Flammia double la mise au quart d’heure. À la 20e, Fiorenza fait 2-1 en convertissant un penalty. Depinois remet les distances avant la pause. Flénu se montre plus agressif à la reprise, mais cela sera de courte durée. Capone, Flammia, Depinois, à nouveau Flammia et enfin Huart feront chauffer le marquoir. À présent, il va falloir garder les pieds sur terre et ne pas trop s’emballer lors de la prochaine rencontre.

Chièvres – Ghlin 1-1

Les visiteurs vont manquer d’adresse en début de partie et rater la conversion d’un coup de réparation qui leur avait été accordé. À la demi-heure, un coup franc de Delavallée arrive chez Decot posté au second piquet pour l’ouverture du score. Plinguier égalise dès la reprise suite à un penalty. Chièvres va alors dominer mais sans vraiment porter le danger devant la cage adverse. Notons tout de même le tir de Sock-Bapock allant percuter la latte peu avant la fin. À part cela, les gardiens n’ont guère été sollicités.