Belœil a été mené pour la première fois

Marco Capacci, le coach gillycien, avait motivé ses troupes avant la venue du favori. "Belœil ne gagnera pas tout. On doit jouer le coup à fond." Les locaux résistaient bien face à l’armada visiteuse durant les vingt premières minutes. Belœil ne parvenait pas à secouer les filets adverses et voyait les visités équilibrer les échanges. Les locaux pensaient avoir fait le plus dur peu avant la pause. Bahati se chargeait de causer une petite surprise en convertissant un penalty commis par Petron. Renquin rétablissait la parité au marquoir sur service de Fretin pour renvoyer les vingt-deux acteurs aux vestiaires sur cette égalité. La seconde période était assez partagée. Mais il fallait un coup de sifflet de l’arbitre suite à une faute sur Lericque pour permettre à Renquin de donner l’avantage à ses couleurs sur penalty. Un autre penalty aurait pu être sifflé pour les Belœilois mais le juge de ligne estimait que la faute avait été commise hors du rectangle. Cela permettait à Gilly d’y croire jusqu’au bout mais le marquoir ne bougeait plus.