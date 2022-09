Thieulain - Isières: une finale de rêve pour la Wallonie picarde !

Pour le Wolfpack, une place en finale était attendue. C’était l’objectif de début de saison. Mais en tirant Kerksken en demi, rien n’était joué. "On savait que la lutte la plus importante, c’était celle de samedi, détaille Tanguy Metayer. On a vraiment très bien joué. Dans les jeux, l’écart n’était pas énorme (9-13). Mais on a mis un coup à notre adversaire. Toutefois, on savait que c’était Kerksken en face et qu’il ne fallait pas le sous-estimer". Chose faite ce dimanche avec une nouvelle rencontre de haute qualité. Avec notamment un Nicolas Becq étincelant au fond. "La différence se fait au niveau des jeux serrés que l’on a su prendre. Car en début, Kerksken s’est très bien accroché. Mais quand on a su prendre l’avance, on ne l’a plus lâchée. Après le 10ejeu, qui nous offrait la qualification, c’était un peu spécial. Malgré le relâchement, il fallait finir au plus vite pour éviter toute blessure". Ce qui a été réalisé rapidement sur un impressionnant 13-4. Notons le très joli geste du Wolfpack qui a fleuri Ryan Sauvage et David De Vits qui mettent un terme à leur carrière.

Place désormais à une semaine de concentration avant une finale très attendue. "Contrairement à ce que certains pensent, on n’a encore rien gagné. Ce sera deux luttes très difficiles. Isières est sur une belle lancée après avoir sorti Maubeuge qui était l’équipe en forme puis Baasrode. Ils ramènent toujours beaucoup de supporters. Cela risque d’être un très chouette spectacle même si je regrette qu’il n’y ait pas de belle éventuelle. En tout cas, c’est magnifique pour la balle pelote en Wallonie picarde. Cela devait faire des années que ce n’était plus arrivé d’avoir deux équipes régionales en finale".

Une inquiétude pour Raguet

Une place à cet étage était moins assurée pour Isières. Mais si les Athois se sont montrés inconstants en phase classique, ils sont chirurgicaux durant ces play off. Après Maubeuge, c’est Baasrode qui en a fait les frais. Pourtant, samedi, les gars de la Fraternelle pouvaient avoir quelques regrets de ne pas avoir conclu à 13-8 plutôt qu’à 13-10. "Mais on est dans la même situation que la semaine dernière. On va se déplacer avec l’envie de gagner. Le principal sera d’arriver en tête à l’armure". Ce que Dimitri Dupont et ses coéquipiers parviendront à faire à 4-7 avant de se faire peur. "Il y a un premier tournant à 2-3 quand Dimitri (Dupont) nous permet d’égaliser sur deux superbes contre-rechas. Cela l’a mis dans sa rencontre, poursuit le cordier. Malheureusement, à la reprise, Baasrode, poussé par son public, est monté en puissance. On ne jouait pas mal. Mais on est tombé sur un Adrien Roger en grande forme. Il renvoyait tout! De notre côté, on a dû s’adapter suite à la blessure de Renaud Raguet. Jimmy Birlouet est monté au petit milieu alors que Jonas Scarcez a pris le fond. Il a très bien tapé. À 10-8 et 40-0, le 2etournant a lieu quand Baasrode livre dehors avant que Jonas, Dim et moi frappions au-dessus. À 11-8, on était cuits. On a finalement décroché le jeu décisif à 11 partout avant de relâcher la pression".

L’essentiel était effectivement acquis: la joie d’affronter son voisin en finale. "Sur le papier, Thieulain est plus fort. Mais on est sur notre lancée. Sur une finale, c’est toujours du 50-50. Ça dépend de la forme du jour, des conditions… On sait, par exemple, que nos adversaires n’aiment pas venir chez nous. Toutefois, on croise les doigts pour que Renaud Raguet (qui souffrait sur le côté) pourra être à 100%. Il fera le maximum pour se retaper. Quoi qu’il arrive, ce n’est que du bonus pour nous. Comme l’a dit Claude Leleux, on est en train de vivre la magie des play off. On veut juste prendre du plaisir jusqu’au bout. Et si cela nous amène un titre, ce serait magique!"