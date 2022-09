On pensait que la donne était surtout possible contre la lanterne rouge, Hamme-Zogge. Malheureusement, les Lessinois laissaient filer une unité avant de l’emporter 9-13.

Par contre, Maxime Ghislain et ses coéquipiers ont créé une petite surprise en prenant les trois points ce dimanche à Gaalmarden, 3-13! Grâce à ce joli succès, Ogy dépasse son opposant pour une demi-unité. Le club aura la chance de terminer ses play down par deux luttes à domicile face à Hamme-Zogge et Grimminge. S’il l’emporte deux fois, il sera assuré d’être barragiste. Et qui sait, il pourrait même faire un peu mieux…