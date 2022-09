L'Estu Tournai était trop déforcé pour espérer mieux

Face à une équipe de Sasja qui vise clairement les premières places du classement, l’Estu Tournai ne partait pas dans le rôle de favori. C’était d’autant plus vrai en constatant les absences de Merlin Rosier et d’Arthur Huard, tous deux blessés. "Ce sont des joueurs importants pour stabiliser notre jeu et alimenter le marquoir. On espère qu’ils feront rapidement leur retour sur le parquet", prie Romain Poix, le coach de l’EHC.

Comme la semaine dernière, les Estudiantins ont bien commencé leur rencontre. Ils prenaient trois fois l’avantage, par Senelle, Maamir et Haouari, avant que le score ne se stabilise à 4-4 avant de passer à 5-4 en faveur des Flandriens à la 10e. C’est la première fois que les visités prenaient l’avantage et ils n’allaient plus le lâcher. "On débute très bien. On était en place défensivement et efficace offensivement. Mais au milieu de la première mi-temps, on a commencé à être moins régulier. On a perdu pas mal de ballons et on a été pénalisé par plusieurs sanctions de deux minutes. Des sanctions tout à fait logiques… Sasja en a profité pour nous punir et pour creuser le trou". Un trou qui était de 7 buts à la pause.

«Des phases vues pendant la semaine»

Au retour des vestiaires, l’Estu allait jouer son va-tout. Mais le manque de solutions offensives allait empêcher quelconque retour. C’est une deuxième défaite qui vient sanctionner cette 2erencontre de la saison. Mais pour Romain Poix, il n’y a aucune raison de paniquer. Et on ne peut lui donner tort. "Bien sûr, on pouvait faire mieux. Il y a eu trop de pertes de balles et un manque d’efficacité offensive. Toutefois, on faisait face à un adversaire qui vise les premières places du championnat. Le tout avec un effectif bien déforcé. Face à de telles équipes, on essaie toujours de jouer le coup. Mais ce n’est pas dramatique de perdre non plus. Ces rencontres nous servent plus de point de repères et nous montrent le travail qu’il reste à effectuer. On avait mis certaines choses en place durant la semaine et on les a vues sur le terrain. Il y a donc du positif à retirer malgré le résultat en notre défaveur".

Le travail de construction se poursuit donc sans stress chez les Tournaisiens. Même si une victoire rapide sonnera comme une belle récompense pour les efforts effectués. "On verra ce que cela peut donner dès la semaine prochaine contre Courtrai. Un opposant qui a remporté ses deux premiers matchs", conclut Romain Poix.