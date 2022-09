On ne change pas une équipe qui gagne, quoi de plus normal après Aische. Les Sang et or enfourchent leur cheval de bataille immédiatement comme le prouvent les premiers coups de boutoir de Thambwe et Calon. La volonté de faire mal est bien présente mais Braine monte bonne garde parce que si les étincelles sont là via Calon, Bellia et Kaba, la mèche du feu d’artifice ne s’allume jamais. Piéraert aurait pu jouer les artificiers avec un meilleur timing à la 37e mais la chance passe. Les visiteurs défendent leur territoire sans pouvoir revendiquer autre chose mais prennent le dernier quart d’heure à leur compte, un envoi de Coulibaly sonnant la charge avant la pause.

Piéraert montre la voie à suivre

Commence alors le concert tournaisien avec des gammes répétées encore et encore à l’entraînement; les efforts vont être couronnés de succès: cinq minutes à peine après le retour des vestiaires, Calon décoche un corner parfait sur la tête de Piéraert qui ouvre le score via le piquet, tuant du même coup sa frustration sur son occasion galvaudée auparavant.

Pas de panique après le rouge d’Holuigue

C’est un coup très dur pour les hommes d’Olivier Suray – sur la touche après son exclusion à Monceau – qui répètent les erreurs commises lors des deux premiers matchs. Tournai en profite pour enfoncer le clou à la 68e sur une phase absolument identique. C’est Bellia qui est cette fois au corner et Boutayebi à la réception.

Ce second but abattant définitivement les visiteurs qui essaient pourtant encore avec Buscema mais surtout Coulibaly lancé en profondeur après une perte de balle tournaisienne. Il se présente face à Gianquinto qui prouve une fois de plus qu’on peut compter sur lui en cas de coup dur. À dix minutes du terme, la réduction du score aurait peut-être crispé les Sang et Or…

Les Tournaisiens finissent au mieux: un bel envoi de Kaba qui prenait la direction de la lucarne frappe le poteau alors qu’elle méritait de faire mouche. Le seul bémol de la partie est l’exclusion de Holuigue entré à sept minutes du terme, jauni pour avoir dégagé un ballon et qui lève le coude trop haut en allant au contact avec Duga, carton rouge à la clé.