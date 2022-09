Waterloo: Dhose A 7, Vlaeminck 15, Vancampenhout 19, Delbrassinne 7, Dhose R 6, Mouton 0, Kabangu 2, Careme 1, Brusselen 12. Arbitres: MM. Bourleau et Vandemoer.

Après un long déplacement pour des prunes à Neufchâteau, l’ASTEK devait se coltiner la venue de Waterloo, équipe particulièrement ambitieuse cette saison, dans un Vert Lion où la rencontre était retardée à 21 heures pour cause de problème d’arbitrage. Le premier quart est spectaculaire, les deux équipes se rendant coup pour coup avant de voir les locaux prendre un premier avantage. En pleine confiance grâce à un collectif bien huilé et à un banc en pleine confiance, l’avantage kainois passe à 40-18. Waterloo tente de trouver des solutions mais sans jamais inquiéter une équipe qui conserve son calme. "Tout le monde joue le jeu et apporte de l’impact. Quand Waterloo a commencé à paniquer, on a parfaitement géré la situation. Il faut d’ailleurs saluer que les visiteurs n’ont jamais rien lâché mais on a toujours su trouver la parade", soulignait Mathieu Bocquet après le match.

Effectivement, l’ASTEK gère bien son avance, même quand celle-ci fond un moment à dix unités, et profite de quelques moments forts, notamment en fin de troisième quart, pour assommer l’adversaire.

Lucas Voiturier, avec seize points au compteur, aura été un des artisans de ce premier succès de la saison. "On sentait déjà la semaine passée à Neufchâteau qu’on avait les armes pour réussir quelque chose, il fallait donc réussir cette première à la maison, histoire de permettre à l’équipe de prolonger sa belle série à domicile de la précédente campagne. Le groupe est solide est cette première victoire va nous servir de déclic pour la suite du championnat", commentait celui qui s’est déjà parfaitement intégré dans une équipe où il connaît tout le monde.

Avant d’aller fêter dignement la victoire… et sa réussite scolaire, Émile Salmon se satisfaisait également de voir son équipe débloquer son compteur: "C’était important, surtout à domicile. On prouve ainsi qu’on a notre place dans la série."

Seule mauvaise nouvelle, la blessure de Basile Bachelard, victime d’une entorse à la cheville. Obrian Vandam, annoncé incertain, était lui bel et bien sur le terrain alors qu’Azaria Engulu-Anzela, lui aussi légèrement diminué, espère être bientôt à 100%.