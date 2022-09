«Sasja est favori? C’est tant mieux!»

«On doit arrêter de se précipiter»

Un match perdu pour quelle raison? "Le souci n’était pas physique, je crois…" En même temps, ce n’est pas celui qui reste en charge de la préparation physique qui dira le contraire… "C’est vrai, rigole Valentin , même si je le pense vraiment. On n’a pas su faire ce qu’Eynatten a fait lors des moments clés du match: ne pas perdre les ballons, rester propre dans le jeu! De notre côté, on s’est précipité, on a raté des tirs, touché les poteaux…"

À rectifier à Sasja, un rude adversaire qui s’est imposé 20-25 à Gand le week-end dernier! "Un candidat annoncé au Top 3, une grosse écurie donc, mais sur un match, tout est possible. Sasja est favori et c’est tant mieux, il aura la pression chez lui et nous peu à perdre. On y va avec les crocs. On ne peut pas partir en se disant qu’il n’y aura rien à faire là-bas. Dans tous les sports, à tous les niveaux, un outsider peut toujours créer la surprise."