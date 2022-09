Avant d’entamer la troisième journée du championnat, on avoue ne plus trop savoir sur quel pied danser avec le Pays Vert. Le berger David a eu beau terrasser le géant Goliath lors de la ducasse, augurant ainsi d’une année de joie, de ferveur et de réussite à la cité athoise, son équipe de football bat de l’aile depuis deux semaines.

Un point sur six pour les hommes de Jimmy Hempte qui n’arrivent plus à prendre les matches par le bon bout puisqu’ils ont été à chaque fois menés au score à Tertre, puis contre Onhaye. Une frustration perceptible quand on sait qu’en préparation, c’est tout l’inverse qui se produisait avec un Pays Vert conquérant qui n’hésitait jamais à prendre les rencontres à son compte, et cela même contre plus fort sur papier! "On n’a plus la bonne attitude dès le coup d’envoi. Elle n’est présente que par épisodes, ce qui ne peut jamais être suffisant pour espérer quelque chose. Surtout face à un adversaire de qualité comme Onhaye", râlait le coach athois à l’issue de la défaite concédée sur le score de 1-2 la semaine dernière.

Ses troupes ont en effet été bousculées physiquement alors qu’elles jouaient à onze contre dix, suite à l’exclusion rapide d’un visiteur. "Je l’avais presque oublié tant cela ne s’est pas vu", essayait d’ironiser Jimmy Hempte, qui aurait pu être tenté de revoir ses plans quant à une sélection qui comportait régulièrement les quinze mêmes noms ces dernières semaines. Dans le but d’apporter autre chose, idéalement plus de rigueur! "Et il nous en faudra à Couvin pour revenir avec quelque chose, tant sur le plan défensif où on a parfois manqué d’intelligence, notamment sur le second but d’Onhaye, que sur le plan offensif où on a galvaudé un penalty et un face-à-face avec le gardien. À Tertre, on aurait déjà dû faire mieux que le 1-1. Dimanche, ça aurait dû être 3-2! Et au lieu d’un point, on serait aujourd’hui à six sur six." Et donc en tête, au lieu d’occuper le dixième rang avec un seul point de plus qu’un quatuor toujours bloqué à zéro dont fait partie Couvin, adversaire de dimanche qu’il ne faudra pas lancer dans ce championnat afin de pouvoir se relancer soi-même.

Pour l’occasion seront repris Zimine, Charlot, Leleu, Leleux, Di Sciacca, Fiévez, Herbecq, Hospied, Vallera, Mundine, Vandeville, Mangunza, Eckhaut, Itoua, El Araïchi et un joueur à désigner pour remplacer Bonnier, absent des entraînements cette saison suite à une obligation scolaire.

Du côté de l’adversaire, on aspire à se reprendre après deux défaites. "J’attends un autre visage de mon équipe, déclare Gabor Bukran, coach de Couvin. Mais il faudra se battre face au Pays Vert, équipe solide et athlétique. Certes, elle a été battue par Onhaye, mais on connaît tous l’efficacité des Walherois."