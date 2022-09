La très belle victoire à Aische ne doit absolument pas rester lettre morte. Bilal Zanzan, une des clés du succès de samedi dernier, en est d’ailleurs convaincu.

Bilal, si on dit que vous êtes l’homme du match samedi passé, vous validez?

Je ne sais pas si j’étais le meilleur en pensant à Mohamed (Boutayebi) qui a inscrit deux buts. J’ai été important sur l’action du premier but et en marquant le second. Un bon match sans me sentir au-dessus de la mêlée. Toute l’équipe a été performante par rapport à l’ouverture. Je suis content d’avoir été décisif, ça nous a aidés à gagner.

Le switch avec Maxime (Calon) a été déterminant lors de cette rencontre…

Et ce n’était pourtant pas prévu! On avait travaillé les coups de pied arrêtés rentrants et à un moment donné, on a changé, cela s’est fait naturellement. Je peux jouer des deux côtés. On m’a aussi parlé de déclic parce qu’on s’est vite procuré des occasions ensuite.

En ce début de saison, vous paraissez bien affûté, plus que la saison passée.

Certains de mes équipiers me l’ont signalé. Je sors d’une saison où j’ai tout joué, je surfe sur la bonne vague, j’ai fait une préparation complète et correcte. Ce qui est différent aussi, c’est que la saison dernière a succédé à une autre où on avait peu joué. Je me sens bien même si je dois perdre deux ou trois kilos. Je sens aussi beaucoup de confiance de la part du coach et des équipiers. Ça aide. Je joue plus libéré.

Milieu de terrain ou ailier? À gauche avec Gue ou droite côté Dassonville?

Je prends plaisir à jouer dans les deux positions avec n’importe qui. Au milieu, c’est un régal avec Enzo (Bellia) qui a le même profil; sur le flanc, c’était le premier match mais que ce soit avec Val ou Kadji, peu importe… On cherchait la profondeur, on n’a pas dédoublé sur les flancs.

Pour faire fructifier les trois points gagnés brillamment samedi, il faut gagner contre Braine qui s’est renforcé mais n’a pas encore décollé…

On a eu des échos sur notre adversaire, un groupe compétitif dans lequel il y a eu du changement et à qui il faudra un peu de temps, un peu comme chez nous. Méfions-nous: le déclic peut se produire à tout moment. Souvenons-nous de notre belle victoire contre Mons en ouverture avant le 3-0 bien tassé pris là-bas. On veut montrer à nos supporters un visage aussi séduisant que celui qu’on a offert lors du déplacement à Aische.

Vu leurs deux défaites, on peut s’attendre à des Brainois prudents à l’image de Monceau. Ne risque-t-on pas de revivre pareil scénario?

Peu importe le style. Contre Monceau, c’est surtout notre jeu qui a fait défaut: mauvais déplacements, technique insuffisante. On doit être capable de manœuvrer les équipes plus défensives. Et je ne pense pas que Braine jouera forcément bas vu leurs ambitions, seule la victoire intéressera nos adversaires. Gare!

Pourquoi une telle différence entre les deux premières rencontres?

À partir du moment où six ou sept joueurs sont moins bien, cela devient trop compliqué! Ce match, ce n’était pas nous sans que je puisse expliquer pourquoi. Notre prestation à Aische se rapproche beaucoup plus de ce dont on est capables.

Gagner à Aische où vous n’aviez jamais brillé, est-ce le signe que l’équipe est capable de grandes choses cette saison?

Il est trop tôt pour le dire. On ne connaît pas notre potentiel surtout qu’on doit encore monter en rythme. Le signal positif, c’est qu’on a gagné beaucoup plus vite à l’extérieur que l’an dernier en montrant notre caractère. On s’est battu jusqu’au bout après avoir été menés 1-0. Avant, on aurait craqué. Attendons six ou sept matchs pour juger. Je sens plus de qualités que l’an passé et un effectif plus fourni. Tant mieux vu la qualité de la série.