Nos jeunes aux championnats d’Europe

Vincent Verset, le président du PC Lessines et papa de Jess, a suivi les exploits de ces joueurs qui s’entraînent à l’école des jeunes de son club. "On peut évoquer de grands moments. Ils ont remporté le tournoi des quatre fédérations. À l’international de Vezon, Thomas a gagné le concours de tir de précision. Maxence et Thomas, cette fois-là avec Zylan Zielinski, montent en quarts de finale où ils sont bloqués par la France. En invités à l’étranger, ils ont été brillants à Romans-sur-Isère, tout près de Valence, et tout récemment à Objat, en Corrèze, un tournoi de 2000 joueurs où ils se sont bien défendus tant en catégorie juniors qu’avec les seniors. Sur le plan belge, Jess est champion de Belgique en cadets. Maxence est champion juniors avec son frère Félicien et Thomas Colinet. Laurent Rasmont s’est classé quatrième."

Laurent est d’ailleurs très optimiste. "On se connaît bien et on joue souvent ensemble. Notre saison a été bonne. Dans le groupe, je suis surtout pointeur et, avec trois bombardiers dans l’équipe, si je pointe bien, on peut aller loin. En plus, le coach, Michaël Bertrand, nous a suivis et encouragés à Vezon dans les Internationaux. Nous avons un bon contact avec lui. C’est important. On partira donc confiants."