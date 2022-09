Ne pas s’endormir sur ses lauriers

Courte défaite à domicile face à Tamines, courte défaite à Monceau, Braine attend son envol dans la série et il ne devrait tarder vu les qualités : Aragon, Koulibaly, Kimbaloula ou Teirlinck, ce n’est pas rien ! Grégory Voiturier espère que le départ adverse sera postposé d’une semaine : « On s’attend à un match compliqué une fois de plus surtout en repensant aux deux matches de l’an passé alors que l’effectif brainois n’a pas beaucoup changé. Force athlétique, grands formats, pas mal de qualités offensives, méfiance. On devra jouer au sol et s’attacher à faire circuler le ballon rapidement. Ne pas croire qu’on est arrivé après la victoire à Aische mais je ne suis pas inquiet car le groupe est hyper motivé. Je crois qu’il est lancé. La concurrence fait du bien, tout le monde est sérieux. Si ce n’était pas le cas, les remplaçants sont de qualité. » Le onze de départ de samedi dernier devrait logiquement débuter. Le noyau : Gianquinto, Orfait, Dassonville, Piéraert, Gué, Zanzan, Holuigue, Thambwe, Bellia, Kaba, Azote, Amury, Destrain, Calon, Boutayebi, Van Wynsberghe, Lekehal. Coqu va en P3 comme trois autres joueurs. Brouckaert (mollet) est blessé. Ze a repris la semaine passée mais n’est pas encore prêt. N.N.