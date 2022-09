Dans le parc d’Estaimbourg

À 9h, on a lâché les participants du semi-marathon. On a classé 259 concurrents. Comme à son habitude, Benoît Ruscart s’est détaché dès les premiers mètres et a bouclé, en solitaire, les 21,100 km en 1.10.25. Belle préparation en vue du marathon d’Eindhoven du 9 octobre. Il a devancé le Français Nicolas Dayez, de 4.05. Cédric Blouse arrivait une seconde plus tard (1.14.31). La première dame, la Française Sandrine Godin, finit 32e en 1.33.28. L’Antoinienne Amélie Tamo se classe 52e en 1.41.15. Caroline Detournay est rentrée à la 69e place, après 1.44.41 de course.

Les participants des 10 km ont décollé à 8h30. 126 coureurs s’y sont classés. Les deux premiers sont français: Thomas Deleu, 34.29, et Ahmed Abousitre, 34.49; et Dylan Hourez qui a déjà pris la quatrième place sur les routes de l’ACRHO. Le trio féminin se compose d’Alice Wattel en 42.05, Anne-Charlotte Lux et Pauline Vanalderwelt. J-L.Deb.