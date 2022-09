Avec Nazim Maamir, ça bat rarement de l’aile

Même si la façon dont l’Estu a presté a bien rassuré Nazim! "Je n’étais pas inquiet quant à nos capacités à être à la hauteur mais c’est toujours plus agréable de constater dès la première rencontre que, dans la manière, on est à la hauteur. Il faudra désormais être capable de répéter cela tout en gagnant. On a vu contre Eynatten qu’il ne nous manqué pas grand-chose pour faire pencher la balance de notre côté. Encore un peu de régularité car on alterne trop les temps très forts et les passages trop faibles."Le meilleur exemple: le 4-0 infligé lors des cinq premières minutes et le 0-4 encaissé entre le quart d’heure et la 19e minute qui a permis à l’adversaire de faire passer le marquoir de 9-5 à 9-9!

«Bon signe si je râle»

Un aspect du jeu sur lequel il conviendra d’insister lors du déplacement à Sasja de ce samedi. "Tout en gardant la belle mentalité actuelle! On n’a plus envie de baisser les bras comme ça pouvait arriver la saison dernière, complète Nazim qui ne manque pas de hargne. C’est dans mon tempérament. Je hais la défaite, je n’aime pas que mon opposant direct prenne le dessus sur moi, je n’apprécie pas les décisions arbitrales contre moi, je râle donc souvent et mes coéquipiers doivent parfois me raisonner mais ça fait partie de mon jeu!" Qui se veut aussi spectaculaire… "J’aime bien mettre de beaux buts même si le plus important reste que la balle finisse au fond, précise le tireur de penalty de l’Estu. J’aime ça! L’exercice me plaît, c’est un bon moyen de prendre un ascendant sur le gardien adverse. Quand je me rate, ça me tracasse! Et je redouble d’efforts pour compenser depuis mon poste d’ailier."

Quant à l’Estu qu’il a découvert il y a neuf mois: "Un super club! Comme une famille… On m’a dit que j’aurai pu le quitter à l’intersaison pour un autre club mais je n’ai rien entendu de tout cela et de toute façon, je ne voulais pas partir", conclut un joueur qui a quitté l’Algérie, son pays d’origine, il n’y a que trois ans pour essayer de percer dans le handball.