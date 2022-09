Avant le Clasico, Sam Brassart de Kerksken se livre: "Au top, Thieulain est un cran au-dessus"

Une autre chose déplaît au petit milieu de Kerksken: les critiques qui s’abattent depuis le tirage au sort laissant croire que le vainqueur du Clasico sera déjà champion. "Il ne faut pas manquer de respect à Isières et Baasrode qui sont de très bonnes équipes. Elles méritent leur place dans le dernier carré. Comme Maubeuge qui aurait pu être là".

Nantel sera bien là

Mais avant d’envisager rencontrer l’un de ces adversaires, Sam et sa bande devront passer un fameux écueil: Thieulain. "Si on veut être champion, on doit battre tout le monde. En tant que joueur, on attend des affiches comme celles de ce week-end. Ce sont des belles luttes à jouer. Elles dépendront de plusieurs paramètres, notamment la météo. On sait que Thieulain est un cran au-dessus quand tout le monde joue à son niveau. On a encore pu s’en rendre compte lors de la finale de jeudi où ils étaient injouables. Mais on va faire le maximum pour passer au tour suivant".

Ce clasico, c’est un peu celui de l’expérience d’un côté et de la jeunesse de l’autre. "Mais Thieulain a également beaucoup d’expérience. Le groupe est constitué depuis de nombreuses années. Ils ont joué le titre à plusieurs reprises, des finales de tournoi…

Chez nous, notre plus jeune (Ryan Sauvage) est peut-être plus âgé que le plus âgé de chez eux. Mais on prouve qu’on est toujours présent. On termine 2e de la phase classique, on a remporté la Coupe de Belgique. Ce que l’on réalise sur la longévité est assez exceptionnel. Ils sont peut-être plus puissants que nous à la frappe. Mais on sera là pour les embêter au maximum. D’autant qu’on sera au complet avec le retour de Nicolas Nantel au fond. Il s’est testé à Ath. Il semble en forme".

«On est prêt mentalement»

En phase classique, les deux luttes avaient tourné à l’avantage du Wolfpack. "Pour eux, c’est peut-être bon. Mais nous, cela ne change rien. Ce sont deux nouvelles luttes et on sait à quoi s’attendre. Ils ont aussi obtenu la chance de jouer à domicile dimanche. Mais cela ne me perturbe pas. Que ce soit chez nous ou là-bas, on devra jouer et mentalement, on est prêt".

C’est peut-être encore un peu plus vrai du côté du sympathique Sam qui joue sa dernière saison en tant que titulaire. Celui que beaucoup considèrent comme le meilleur petit milieu de Belgique passera effectivement 6ehomme en 2023. "J’ai 47 ans et je sens chaque année un peu de poids en plus. Mentalement, j’ai parfois plus de difficultés à me faire du mal. Au départ, je pensais même arrêter. Mais le club n’a pas su réaliser les transferts pour remplacer tout le monde, même avec les arrivées de Willaert et Van Impe. Avec Benjamin (Dochier), on a donc dit qu’on poursuivait une saison. Mais moi, ce sera plus sur le côté. Pour encourager et passer mon expérience", détaille celui qui se verrait bien prendre un peu de recul après un nouveau titre.

Outre les demi-finales de Thieulain et d’Isières (contre Baasrode avec une manche aller à domicile), Ogy sera aussi en action pour les play-down. Les Lessinois affrontent la lanterne rouge, Hamme-Zogge, samedi à 14h30 puis Galmaarden dimanche. Deux déplacements desquels ils doivent revenir avec des points pour encore espérer les barrages.

En N2, Tourpes tentera de se qualifier pour la finale contre Genappe. Avec un retour à la maison.