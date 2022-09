À Frasnes, le rugby, ils ont ça dans la peau

1. Samedi Au lendemain du Van Damme, on apprend que la piste du Heysel rafistolée à la hâte suite aux dégradations engendrées par les concerts de Coldplay n’a pas porté préjudice à la qualité du spectacle. "L’édition la plus relevée de l’histoire du meeting", précise l’organisation, statistiques à l’appui. En totalisant les prestations des athlètes, la 46e édition du Mémorial présente 87339 points. Alors, oui, on s’y est amusé, c’est vrai, même si tout n’a pas été parfait non plus, hein! On n’a pas vu le relais du 4x100 des jeunes duquel était au départ le club de Mouscron, bien trop tôt dans le programme; remboursé! On a grimacé de frustration en voyant une Camille Laus cramée et loin de son meilleur niveau; remboursé! On a dû se contenter d’une petite barre à 5,81 m pour Armand Duplantis, le magicien suédois de la perche; remboursé! Surtout vu les prix des en-cas et boissons: 4,50 € la bière, deux de plus pour le paquet de 27 frites sans sauce. La prochaine fois, on fera comme nos voisins de rangée en allant se ravitailler chez le Paki du coin avant de franchir les grilles du stade.

2. Dimanche On vous le dit, le derby entre Ath et Tournai du 16 octobre prochain se prépare déjà. Six semaines à l’avance, eh oui! À Pays Vert-Onhaye, on a ainsi vu Dominique Delys dans les gradins. Le vice-président du FC avait beau jouer au parfait promeneur, chiot d’à peine trois mois au bout de la laisse, on l’a vu! Son compagnon à quatre pattes bien sagement assis à ses côtés, il observait le voisin athois avec grand intérêt. Et que le sympathique Dominique sache que malgré les lunettes de soleil sur le pif, ils sont beaucoup à avoir repéré son… repérage! Même le préposé à la sono. À la pause, son clin d’œil était sympa avec le tube athois "Au faubourg de Tournai" qui a résonné à fond dans le stade des Géants. "Et quand c’eut not ducasse, i faut vir qué l’entrain, nulle part on n’se tracasse…" Défaite 1-2: il faudrait quand même un peu.

3. Lundi Ce matin, sur la route du travail, on a vu un cyclo rouler tête dans le guidon mais casque au poignet… C’est pas un peu con, ça? C’est comme un boxeur qui monterait sur le ring tout en gardant son protège-dents dans son gant ou un nageur qui plongerait avec le slip de bain sur les chevilles. C’est un peu jouer avec le feu, non?

4. Mardi Il était si fier de son bon mot qu’il n’a pas vu le boomerang lui revenir en pleine poire. 24 heures après avoir fait éclater de rire son joueur Mbappé pour qui char à voile semble être le mot le plus hilarant du dico – la star du PSG fait la tronche sur le terrain mais se poile en dehors, c’est déjà ça! –, Fabien Galtié se fait tancer de partout, en parfait reflet du footeux pourri, gâté, qui vit son délire d’opulence mal placée et n’en a rien à cirer de tout ce qui peut se passer hors de son monde friqué et gangrené jusqu’à la moelle. Entre les réactions politico-politiques suintant la fausse indignation, il y a une réaction sportive qu’on a appréciée: celle de la fédération de char à voile proposant une initiation aux joueurs parisiens! "On peut aller de Paris à Nantes en char à voile. Il faut juste 9h, un vent constant bien orienté." En jet, il est vrai que c’est juste un peu plus rapide!

5. Mercredi C’est jour de balle demain à Ath car on joue le Huit de Septembre. Et comment vous donnez envie d’y aller, vous les sceptiques du milieu ballant? Peut-être en vous initiant à l’un des chants préférés des géniaux supporters d’Isières quand les adversaires de leurs protégés expédient la balle hors des lignes: "Laissez tomber les balles mauvaises, laissez tomber les balles mauvaises, laissez tomber les balles mauvaises. Change pas d’main, j’sens que ça vient." À l’appréciation de chacun…

6. Jeudi Oh my godness, the Queen is dead! Ça sent la une du journal consacrée exclusivement à la fin de vie d’Élisabeth II! Un jour de succès d’étape de Remco Evenepoel et de notre supplément de l’Estu Tournai: shit!

7. Vendredi Ce matin, à la radio, on a entendu le God save the Queen en hommage à la souveraine. On ne sait pas vous mais nous, cela nous fait tout de suite penser à cet hymne repris en chœur par quinze malabars et tout un Stade de Twickenham acquis à leur cause avant une joute du Tournoi des Six nations. C’est marrant car justement, il nous revient une fameuse histoire au Rugby Club Collines. Adepte de tatouages mais uniquement sur le popotin, un joueur frasnois, ultra-fan de son club et s’étant déjà présenté avec le logo du sponsor principal – Moinette! – tatoué sur la demi-lune gauche, a ajouté l’emblème du club, une fourmi verte sur un ballon ovale rose. Au gré de quelques tournées – la Moinette titrant à plus de 8%, ça peut aider! –, la coquetterie individuelle est devenue collective, une séance d’encrage corporel groupée ayant étant organisée. Et malgré des menaces d’épouses prêtes à déchirer le contrat de mariage, bien des volontaires ont laissé épaule, bras, cheville ou fesse passer sous l’aiguille de l’artiste. Désolé Mesdames, c’est ce qu’on appelle l’esprit de corps chez les rugbymen! Que celles qui ont vu leur chéri rentrer à la maison la peau vierge de dessin ne crient pas victoire trop vite, un second rendez-vous a déjà été pris avec le tatoueur!