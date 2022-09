Michel Derouck retrouve les Wiersiens

Michel, drôle de rencontre pour Clément et vous?

Un peu quand même, je dois bien l’avouer avec neuf années, même peut-être dix je ne sais plus exactement, chez les Mauves. La première à 47 ans comme joueur avec Jean-Marie Andry comme entraîneur puis quatre ou cinq ans comme coach. Je suis ensuite parti trois ans à Hyon avant que Jean-Louis Nève me contacte pour revenir.

Justement, si vous deviez évoquer un bon souvenir?

Le retour en P2. Le club était en P3, le président Jean-Louis Nève voulait absolument remonter mais m’a dit: «Je n’ai pas de joueurs.» Je lui ai alors répondu: «Ce n’est pas un problème!» Et on est remonté. Je suis parti ensuite parce que les ambitions du club ne correspondaient plus aux miennes. En bons termes, je tiens à le signaler. Car avec 99% des gens, je me suis toujours bien entendu mais les résultats suivaient ce qui, peut-être, explique cela (NDLR: il rigole). Jamais je n’ai eu de réunion avec un dirigeant pour discuter d’un truc qui n’allait pas. Je faisais comme je voulais, les gens me faisaient confiance. Jamais je n’ai eu de conflit.

Ça ne vous a pas empêché de piquer Clément Stevens…

J’ai toujours travaillé avec des compétiteurs et Clément en est un. Il est bourré d’ambition. Si le but est de faire un championnat correct, ce n’est pas le genre de chose qui va le motiver. Il est évidemment ultra-motivé en pensant à ce dimanche. Et c’est à l’image du club car les dirigeants savent tout: le calendrier, les blessures… Nos nombreux supporters sont aussi derrière: c’est un contexte qu’il adore!

Vous allez aussi retrouver Michaël Liétard, votre ex-T2…

Un adjoint ambitieux comme l’est Maxime Grosse à Hensies. Des gars qui apprennent avec l’espoir de reprendre une équipe comme coach principal. Ce qui reste un cheminement tout à fait normal!

Le terrain, le public, la position au classement font de Hensies le favori pour dimanche?

Entre 15h et 16h45, il n’y a pas d’avantage. Chaque rencontre doit être jouée. Si ça tombe, Wiers fera un match de feu… Tout ce que je peux dire, c’est qu’on se battra sur tous les ballons; mes joueurs savent que c’est une rencontre qui me tient à cœur. Ils ne lâcheront rien à l’image de ce qu’on a fait contre Enghien qui se battra pour le titre, c’est une certitude vu son organisation et ses forces offensives.

Que vous évoque le début de championnat de votre équipe?

Si je suis satisfait de la manière et de notre engagement, j’aurais préféré que le compteur renseigne deux points de plus. On a eu l’occasion de gagner à l’Union. On dira que je ne suis jamais content… C’est le foot! Dimanche dernier, si on prend deux buts dans les premières minutes, il n’y a absolument rien à dire. Pour le reste, le noyau est bon, tout est réuni pour faire un bon championnat… On monte en puissance et on essaiera d’aller le plus haut possible sans savoir où ce sera. Si on aligne une série de victoires, la spirale sera alors positive et on pourra se baser là dessus pour continuer sur notre lancée.