«Les Athoises ont profité de nos erreurs»

Au-delà de ce constat, c’est le contexte global d’avant-saison qui a miné certaines équipes. Si les unes pointaient le passe-droit – chacun appréciera le choix du terme! – accordé à Mouscron qui a pu s’aligner malgré la faillite du matricule de l’Excel, les autres dénonçaient la refonte surprise des championnats à venir. Dès la saison 2023-2024, les deux séries de deuxième nationale actuellement composées chacune de quatorze équipes vont être réparties en trois séries – deux néerlandophones et une francophone – composées chacune uniquement de douze équipes.

Ce qui change la donne pour les équipes actuellement en P1 qui visaient la montée en nationale! En résumé, la N2 ACFF 2023-2024 sera composée des équipes francophones qui se seront maintenues en D2 nationale au terme de la saison actuelle, de celles qui seront descendues de la D1 nationale et de trois équipes qui monteront depuis les différentes P1 via un tour final interprovincial. "Ce qui signifie que terminer en champion ne sera plus suffisant pour monter en nationale", note justement le président du Pays Vert Philippe Dubois qui a fait de la N2 un objectif pour ses Gazelles.

«Bienvenue en P1»

Cinq champions et trois places de montants, il faudra en effet gagner un match de tour final! On n’y est pas accord à cet épilogue mais on peut annoncer que le Pays Vert a bien entamé sa mission. Pourtant, pour sa première sortie, aller à Herseaux était un piège car le promu a de grosses qualités à faire valoir. Les Vertes ont d’ailleurs mené lors de ce duel avant de baisser pavillon face à l’équipe que beaucoup désignent comme le favori. "On a connu une très belle entame de match, confirme le coach Cédric Lacroix. Puis, il y a eu cette égalisation athoise et on s’est relâché au niveau de notre rigueur défensive. La preuve en est qu’on a ensuite pris deux autres buts sur corner. C’était évitable mais on apprend car on découvre le niveau. On va travailler les points qui ont fait défaut pour éviter de les reproduire. Tout en notant aussi qu’on s’est rendu compte que, face à des équipes comme le Pays Vert, la moindre erreur est vite exploitée. Bienvenue en P1, sourit le Herseautois, qui a de quoi être rassuré malgré le revers 1-3. Dans le contenu proposé lors de ce premier match, on a été cohérent. On va juste essayer maintenant de vite se remettre dedans en allant faire un bon match à Manage et prendre peut-être nos premiers points." Ça se passera ce dimanche à 14h30 chez une Entente qui reste sur une victoire très sèche face à Soignies (10-3).

«Le podium en tête»

Trois points pour le Pays Vert et zéro pour Herseaux après un match mais quatre après deux sorties pour Mouscron, notre troisième représentant. Au match nul concédé à Morlanwelz en ouverture de saison, les Hurlus ont fait suivre un 10-0 en leur faveur vendredi dernier face à Gosselies. Pour le promu mouscronnois, dans l’absolu, le bilan chiffré est bon, même si sa coach aurait aimé plus. "Parce que, lors du premier match, on a tout raté devant. C’était à braire! On devait gagner facilement. Mais ça restait une première sortie, c’est toujours spécial, précise Émilie Vanardois, qui a par contre vu ses filles enfiler les buts face à Gosselies. L’adversaire avait fait le voyage à neuf mais s’est bien défendu. On a quatre points, on avance, match par match, sans stress ni pression, en veillant à continuer à développer notre jeu au sol, ce qui, même en P1, n’est pas le cas de tout le monde. On garde le podium en tête."

Ce ne sera pas pour ce week-end car c’est au tour des Hurlues d’être bye. Par contre, le Pays Vert jouera et ce sera dimanche à 13h à Houdeng.