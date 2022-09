La Squadra a droit à un second match de suite à domicile

Au troisième niveau national, l’entame d’exercice a été parfaite en termes de points pris pour Leuze et Brunehaut. Via un succès sur le même score de 3-2, le Bon-Air et le MFC Olympic ont en effet démarré idéalement leur campagne contre Peterbos Anderlecht et le Magic Thulin. Continueront-ils sur leur lancée ce vendredi? Telle est la question à se poser pour Brunehaut avant la réception à… Estaimpuis de Cuesmes, défait par les Eagles Brussels sept jours plus tôt, et pour Leuze avant le déplacement à l’United Bruxelles, tombeur de Frasnes ce dernier lundi. Sachez que Brunehaut jouera à 21h15 et Leuze sur le coup de 21h! Quant aux joueurs frasnois, c’est à Anderlecht United – pas facile de s’y retrouver avec les différents clubs anderlechtois et bruxellois! – qu’ils se produiront à 20h avec l’envie d’effacer la défaite du début de semaine. C’est un duel de battus qui s’offre aux Olympic Boys, leur adversaire s’étant incliné 4-2 face au Redstar Forest.