Frédéric Mespouille: «Les jeunes du groupe n’ont pas encore assez ce côté grande gueule»

Dix années plus tard, alors qu’on pensait sa belle carrière de joueur derrière lui, "Fred"est de retour entre les perches tournaisiennes, prêt à faire à nouveau soulever les foules. "Surprise!, rigole-t-il avant d’évoquer les raisons de ce retour sur les parquets, à 38 ans, tandis que tout le prédestinait à épouser la carrière de coach des gardiens.

À la base, j’étais en effet revenu pour ça mais en fin de saison passée, on a été confronté à un gros souci avec la blessure de Tanguy Lefebvre suivie de l’absence de Louis Denays. On s’est retrouvé sans gardien pour l’équipe première à l’approche des play-down. On m’a demandé de m’y remettre au pied levé afin de dépanner. Toujours prêt à donner un coup de main, j’ai recommencé à m’entraîner et disputé trois des quatre derniers rencontres de la saison, dont l’intégralité des 60 minutes à Merksem… À l’ancienne, comme on dit! Pour un retour sur le parquet, j’avais été servi."

Un enfant de l’Estu

Mais Fred a directement repris son pied. "C’est vrai, je me suis amusé! Et j’ai reçu pas mal de commentaires positifs. À la fin de la saison, Romain et Maxime (NDLR: Poix, l’entraîneur, et Dassonville, le directeur sportif) m’ont dit qu’ils aimeraient bien avoir un troisième gardien dans le noyau en vue de la nouvelle saison. Ils voulaient que ce soit moi vu ce que j’avais montré mais aussi car je suis un enfant du club, parce que j’ai de l’expérience, ce qui a manqué au groupe, et en raison de mon profil de gardien qui reste différent de ceux de Tanguy et Louis."

À cette sollicitation, la réponse a fusé. "Il ne m’aura pas fallu quatre secondes pour répondre de manière favorable! L’Estu reste mon club de cœur, le groupe est très chouette, les jeunes sont sympas. Puis, je me dis que si je peux leur apporter un petit quelque chose, c’est mon rôle de le faire même si ça faisait près de sept ans que je n’étais plus entré dans un but et si je ne suis plus tout jeune."

Pas juge et partie

Vu sa prestation de samedi passé en ouverture de championnat, on se dit que le hand, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas si vite. "Il y a des choses qui restent, comme le placement et la lecture du jeu. Après, il y a une multitude de petites choses à vite retravailler, à commencer par le physique et la souplesse. La crise Covid m’a pénalisé. Étant informaticien, je sors de deux ans complets de télétravail. Si je faisais 500 pas par jour, c’était énorme. J’avais beaucoup perdu en aptitudes physiques. C’est donc tout un protocole de reprise que je me suis imposé pour y aller étape par étape. D’abord du fond, du cardio et de la muscu. Ensuite, j’ai revu les fondamentaux, je me suis remis dans le schéma de jeu d’un gardien efficace qui a besoin de constance. Car sortir trois parades exceptionnelles de suite pour encaisser dans la foulée des buts à la con (sic), ça ne sert à rien!"

Maintenant qu’il a revissé sur la tête la casquette de joueur, Fred Mespouille a mis de côté celle de coach. "Je ne peux pas être juge et partie! Tout a été clair dès le départ. Je n’ai plus rien à dire sur la hiérarchie des gardiens. Tout ce qui touche les choix de sélection ne me concerne plus, explique celui qui a pris la place de titulaire face à Eynatten samedi dernier. Je n’ai appris cette titularisation que cinq minutes avant le coup d’envoi. On est trois gardiens, le coach fait des choix, on les respecte même si ce n’est jamais simple, pour ceux qui doivent rester sur le banc, de l’accepter car chacun est là pour jouer et aider l’équipe."

Quant aux différences qui peuvent exister entre la fin de sa première carrière de gardien et le début de la seconde: "Je suis un… vieux par rapport aux gamins qui m’entourent. Et certains m’ont fait remarquer que lorsqu’ils étaient petits, ils venaient m’encourager dans les gradins. Mais c’est chouette! Ce qui change, c’est surtout la musique dans le bus et le vestiaire. Le rap et le hip-hop, ce n’est pas trop mon délire, se marre-t-il. À mon époque, c’était plus de l’électro et ça passait encore, même si je suis plus rock. Mais peu importe le fond sonore, du moment que l’ambiance est bonne. Les jeunes sont au taquet, bossent dur et cavalent comme des lapins. Il leur manque juste un peu ce côté “grande gueule” dont faisait preuve ma génération. Les Chantry, Verin, Grenez, Hoorelbeke et autre Ndongmo prenaient de la place rien qu’au niveau de la personnalité. C’est ce qui nous manque un peu depuis le début de la saison dernière, même si on sent que certains commencent à s’affirmer de plus en plus."