«Faire de la performance dans un club qui veut rester convivial n’est pas donné à tout le monde»

C’est tout nouveau pour Maxime qui a néanmoins vite trouvé ses marques. "Au niveau de mon implication auprès de l’équipe première, cela ne change pas grand-chose, confie le Français de 43 ans. J’étais déjà dans un rôle de coordination la saison dernière et je continue naturellement à l’assumer. Par contre, pendant l’intersaison, j’ai pris en charge le recrutement. En mai et juin, tout un travail a ainsi été effectué pour veiller à combler les lacunes constatées au cours de l’exercice précédent. Et ça, c’était une nouveauté, comme le fait que les joueurs savent que je ne suis plus désormais que l’un de leurs coaches mais que je peux endosser à tout moment la casquette de directeur sportif, rien que pour ce qui touche par exemple à l’administratif."

Symbiose de travail

Mais ce qui botte avant toute chose Maxime Dassonville, c’est le sportif et les interactions qui doivent naître au sein d’un club comme l’Estudiantes… "Il y a un volet du projet qu’on n’a pas encore assez développé à mon goût, c’est la relation qui doit devenir permanente, et non plus occasionnelle, entre les trois équipes qui forment le pôle performance du club, c’est-à-dire la N1, la LFH et les U18. C’est crucial qu’il puisse y avoir une symbiose dans le travail. Avoir des contenus communs et un projet de jeu partagé pour qu’un joueur, quand il est amené de passer d’un groupe à l’autre, puisse garder la majorité de ses repères. Mais c’est moins simple qu’il n’y paraît! Il faut aller plus loin que se dire que les trois équipes vont jouer de telle ou telle manière. Il faut savoir analyser les types de joueurs qu’on a mais aussi ceux qu’on risque d’avoir à l’avenir. C’est prévoir et s’adapter s’il le faut. C’est être dans une certaine cohérence pour développer une identité de club propre à l’Estu."

Impliquer les joueurs

Et justement, quelle est l’identité de l’Estu? "Elle est ce qu’elle est depuis de longues années car c’est déjà celle que j’ai connue en tant que joueur. C’est faire de la performance dans un club qui souhaite rester convivial. Vous savez, c’est dur de combiner les deux. Amener les exigences du haut niveau dans un club qui se veut familial avant tout, ce n’est pas possible partout. Je le vois du côté français où pas mal de clubs, en basculant un peu vers le professionnalisme, perdent déjà cet aspect familial. Pour que ça marche, on met en place une série de choses qui font que les joueurs se sentent impliqués."

Des choses anodines à première vue mais qui ont toute leur importance… "On pousse les joueurs de l’équipe fanion à s’occuper d’une équipe de jeunes s’ils en ont l’occasion. On leur répète de répondre aux sollicitations du public en prenant le temps de repasser à la cafétéria. On veut qu’ils participent au rangement de la salle après les matches… L’idée principale est qu’ils prennent conscience qu’ils font bel et bien partie d’une association sportive et qu’ils se doivent de participer à la vie de celle-ci. La N1 fait partie d’une entité, elle en est la vitrine mais les joueurs qui la composent sont des adhérents comme les autres. Ils ne sont pas au-dessus!"

«Que mangent-ils?»

L’identité se traduit aussi dans le jeu. "À Tournai, les succès ont toujours été acquis grâce à un style costaud avec de beaux gabarits, à une défense forte, à des reconversions rapides, à une exploitation performante des grands espaces. Je ne dis pas que l’on ne doit pas développer le jeu sur attaques placées mais ça n’a jamais été le fort de l’Estu. Et puis, la direction générale prise par le hand d’aujourd’hui tend vers la rapidité d’exécution avec un retour, celui des petits joueurs. Ce profil est parfaitement illustré par le meneur de jeu néerlandais du PSG Luc Steins qui ne mesure pas plus d’1,75 mètre. Après, en Belgique, ça reste encore un peu différent. Le Belge, le Flamand encore un peu plus, est grand. C’est parfois à se demander ce que vous leur donnez à manger quand ils sont gamins", rigole Maxime.

À côté de ses nouvelles obligations de directeur sportif, Maxime Dassonville a gardé le rôle qu’il tenait dans le staff technique de la N1. Il continue ainsi à travailler autour du bien-être général des troupes en misant sur la préparation mentale. "Et dans le commun des mortels, cela veut dire essentiellement de la psychologie mais ça va bien au-delà de ça. L’idée première est de bosser autour de l’équipe en la considérant, elle aussi, comme une entité propre qui vit et qui a des règles déterminées par la psychologie de groupe. Il ne faut jamais perdre de vue qu’un groupe, ça se développe, ça vit et ça meurt parfois! Il y a toute une dynamique à mettre en place pour que chacun puisse bien vivre dans ce groupe. Puis, il y a aussi plus un travail individualisé qui répond à la question de savoir comment optimiser l’apport de chacun. Si, dans un sport, le physique est important, d’autres choses rentrent en ligne de compte pour expliquer la forme ou, tout au contraire, la méforme d’un sportif. En hand, si un joueur loupe un tir, on sait que s’il reste là-dessus, ses ruminations vont le freiner et l’empêcher de réussir ce qu’il risque de tenter par la suite. La gestion du stress d’un match, d’un événement… Tout cela peut paraître complexe mais s’y intéresser est terriblement enrichissant et peut permettre de comprendre bien des choses et, parfois, certains comportements!"