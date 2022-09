De joueuse de la sélection nationale belge à coach de l’Estudiantes, il n’y a qu’un pas pour Florine Denays!

J’ai joué à l’Estudiantes aux côtés des garçons jusqu’en moins de 13 ans, là où s’arrête la mixité. Le club a voulu créer un groupe de filles pour que je reste mais ça n’a pas vraiment pris."

«Un peu bizarre»

Est alors venu l’intérêt des clubs français. "Dont Saint-Amand! J’ai continué à y grandir durant six ans. Puis, Lille pendant deux saisons. Et c’est au cours de mon parcours en France que j’ai été reprise en équipe nationale de jeunes puis seniors. J’ai même été choisie par la fédération pour être une des figures francophones de ses campagnes de pubs et de son merchandising." Mais la saison dernière, la raison a pris le pas sur la passion. "Avec mes études à finir, c’était difficile de tout combiner, avec la route qui me prenait du temps. J’ai pris la décision de marquer une pause dans ma carrière de joueuse. Je verrai d’ici quelques mois s’il est possible de reprendre car l’envie est toujours là, ne fût-ce que pour l’équipe nationale avec laquelle je suis encore en contact et grâce à laquelle j’ai pu connaître des expériences à l’étranger."

Mais pour l’heure, c’est via un retour à l’Estu que Florine continue à entretenir le lien avec son sport. Et cela de façon intensive! "Je me suis demandé que faire pour rester active dans le milieu. Le club tournaisien cherchait à renforcer le staff d’entraîneurs en jeunes, d’où l’idée d’y revenir."Après avoir pris le temps d’observer les catégories, elle avait jeté son dévolu sur les U16. "Mais le club a estimé que je serais plus utile avec les U18 tout en dépannant à l’occasion dans l’équipe du dessous et au mini-hand."

Avec distinction!

Florine est amenée à diriger des ados à peine moins âgés qu’elle… "Au début, ça m’a fait bizarre car la plupart sont plus costauds que moi, rigole-t-elle. Mais sinon, ça se passe bien! Comme il y a peu de différence d’âge, ce sont plus des amis qu’autre chose en dehors du terrain mais une fois dessus, je suis leur coach, chacun fait preuve du sérieux nécessaire pour que la rigueur règne. Ce qui compte à mes yeux, c’est qu’il y ait du partage entre nous. J’apprécie me remettre en question. Disposer de l’avis de mes joueurs sur ce que je fais de bien ou de mal m’est indispensable afin de bien progresser dans mon coaching. Même après l’une de nos rencontres amicales gagnée avec plus de dix buts d’avance, je suis allée leur demander ce qu’ils avaient apprécié ou pas dans mon attitude au bord du terrain. Ils m’ont rassurée en me faisant juste remarquer que ma voix ne portait pas encore assez. Je dois plus hurler pour faire entendre mes consignes. Finalement, c’est comme dans une classe, il faut savoir parler fort tout en articulant bien, sourit la Tournaisienne, institutrice fraîchement diplômée depuis juin dernier. Avec distinction!", précise-t-elle.

Comme un garçon…

Coacher étant une nouveauté, Florine veille à prendre tous les conseils qu’on lui donne. "J’ai fait la préparation en collaboration avec Jérémy Deltombe, coach de l’équipe LFH. Romain Poix et Max Dassonville, entraîneurs de la N1, m’encadrent aussi. Il y a un vrai travail de collaboration car le but est de mettre en place le même projet de jeu pour faciliter le passage des joueurs entre les U18, la LFH et la N1, explique Florine qui prend aussi en exemple les entraîneurs côtoyés quand elle était joueuse. Pascal Houssière en jeunes à l’Estu, Thomas Penelle, formateur au centre de Liège. Et en France, Aurore Sanz, ma coach à Saint-Amand qui donnait l’impression de jouer sa vie à chaque match. J’ai acquis cet amour pour la gagne, cette envie de se surpasser. C’est ce que je désire transmettre au groupe des U18 tout au long de la saison."

Une saison qui sera marquée par une implication handballistique importante. "Les mardis et jeudis, j’assure les initiations de hand dans des écoles. Le samedi matin, je donne un coup de main au mini-handball. Je prendrai en charge des stages durant l’année. J’ai mes entraînements avec les U18 le mardi et le vendredi. Et je compte aussi garder le contact du jeu en fréquentant comme joueuse l’une ou l’autre séance de la LFH ou de la N1. Sans avoir peur de frotter car la majorité des joueurs me connaissent depuis que je suis toute petite , sourit celle qui "fait vivre"l’Estudiantes sur Instagram. J’ai repris le compte du club. Je publie des stories pour lui donner le plus de visibilité possible."