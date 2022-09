Carton plein pour les équipes acrenoises

Un cran plus bas, en P3, c’était jour de derbies et de duels entre équipes nouvellement créées. S’il avait fallu miser une pièce avant le coup d’envoi de ces rencontres, on l’aurait mise sur Velaines et Acren B. On ne s’y serait pas trompé, les Velainoises et leurs ex-joueuses de Montrœul affichaient bien plus d’expérience que leurs opposantes de Taintignies, pour la plupart novices. Le score de 0-8 en est la meilleure preuve. Quant aux "B"de la REAL, on n’ignore pas que leur noyau est plus conséquent que celui d’Escanaffles. "Notre adversaire s’était déplacé à dix et aurait dû jouer à neuf car une de ses joueuses n’était pas affiliée mais a quand même joué avec notre consentement, note le coach acrenois Stijn Terache. On a fait une bonne première période avec un score déjà acquis à la pause. On a été bien plus présent qu’Escanaffles dans le jeu et dans les duels, se retrouvant pendant 45 minutes devant le but adverse pour afficher le résultat de 5-0 à la mi-temps. Après le repos, j’ai fait tourner mon effectif pour permettre à tout le monde de participer à la fête et le rythme est un peu tombé. On a malgré tout mis un sixième but tout en gardant le zéro derrière."