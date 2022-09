"Tu donnes, tu reçois", le leitmotiv de l'ASTE Kain dont bénéficie Théo Agache

«Trop tôt pour parler de play-off»

Chez un solide prétendant au Top 5, les Kainois ont donc forgé un tout bon résultat pour entamer le championnat. Une rentrée marquée notamment par la performance de Laloux (24 points), que Théo a pu joindre les yeux fermés sur le terrain après un début de match hésitant: "Pierre est un intérieur particulièrement mobile, qui file vite en contre-attaque et offre de nombreuses possibilités de passes. J’ai aussi trouvé de bonnes relations avec mon pote Basile Bachelard, et dans l’ensemble, on doit avant tout parler de performance collective. La grosse ambiance qui règne dans l’équipe peut nous mener loin mais il est encore bien trop tôt pour évoquer les play-off. La série s’annonce en effet très corsée. D’ailleurs, c’est déjà un impressionnant Olympic Mont-sur-Marchienne qui débarque samedi au Vert Lion." Rapide, doté d’une bonne technique et d’un tir à distance plutôt efficace, le gamin est conscient du chemin qu’il lui reste à parcourir: "Je dois continuer de travailler un peu tout à la fois, gagner en lucidité dans les moments de fatigue et aussi en musculature." Les études qu’il entame en éducation physique devraient considérablement l’aider à prendre de la masse.

Après huit saisons passées au Palais des Sports de l’Essor Templeuve, Théo Agache eut l’occasion de découvrir très vite les séries régionales, avec Mons-Hainaut. Le temps de s’adapter à son nouveau club en provinciales, il y découvrit en effet l’AWBB un an plus tard avant de filer vers la cité des Éperons d’or pour y vivre six campagnes en "landelijk"avec BTK puis Courtrai Sport, les deux qui fusionnèrent ensuite avec Deerlijk pour former les Spurs. Riche de toutes ces expériences, le gamin se verrait bien vivre une carrière en régionales. "Il me faut d’abord prouver au niveau qui est le mien actuellement. Je me concentre exclusivement sur la P1, où je veux apporter réellement quelque chose à l’équipe, avec qui je souhaite aller le plus loin possible en championnat et en Coupe. J’occupe un poste à responsabilité et on attend de moi que je les assume. Après, je mentirais en affirmant que la régionale ne me donne pas envie. Mais chaque chose en son temps."C’est le meilleur moyen d’y arriver.