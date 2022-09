Rémi Delhaise range son gant avec un gros pincement au cœur

En effet, face à Ninove, le petit milieu des Frasnois a joué ce qui devrait être sa dernière rencontre. "C’est une décision qui a été très difficile à prendre, reconnaît le principal intéressé. Mais avec le bébé qui arrive et le boulot qui me prend énormément de temps, je ne pouvais plus m’impliquer autant que je le veux. Je suis un compétiteur. Et jouer autrement qu’à 100%, cela ne me correspond pas". Si la décision lui semble la plus logique, Rémi ne cache pas qu’il a eu un gros pincement au cœur dimanche dernier quand il a dû ranger son gant. "D’autant qu’on a peut-être loupé le coche à l’aller face à Ninove… Mais c’est comme cela. L’air de rien, c’est une page de 25 ans qui se tourne. C’est dur de lâcher. En plus, je sors d’une année presque parfaite dan un groupe et un cub que j’apprécie énormément. C’est pourquoi, après discussion, j’accepte de rester comme 7ejoueur afin de venir donner un coup de main si besoin. Mais la balle de manière régulière, c’est fini pour moi. Car j’ai envie de voir grandir le bébé qui arrive. J’ai discuté avec quelques joueurs qui m’ont dit qu’ils n’ont pu profiter pleinement de leurs enfants. Je ne veux pas avoir ce regret".

Avec un quart de siècle dédié à la balle, le joueur s’est créé un tas de souvenirs. "J’en retiens des tonnes comme les bons moments avec mon meilleur pote, Quentin Paduart. Il y a notamment le titre en Promotion décroché avec Bassily. J’ai aussi eu la chance de goûter la Nationale 1 avec Oeudeghien. Affronter des légendes comme Sam Brassart, Tanguy Metayer et d’autres, ce fut un véritable honneur. Enfin, cette saison reste forcément gravée dans ma mémoire. Elle n’a pas été facile avec les nombreux blessés. Mais on a formé une vraie bande de potes. Pour l’anecdote, je termine avec Max Defossez alors que j’ai commencé avec son beau-père Dany Leleux qui est aussi dans le noyau. C’est une belle façon de boucler la boucle", conclut celui qui prendra désormais plaisir avec une raquette de padel en main. "Mais cela ne remplacera jamais la balle dans mon cœur".