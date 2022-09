Nouveau challenge pour la N3 de Basècle dans une série costaude

Un obstacle supplémentaire qui ne tracasse pas outre mesure le nouvel entraîneur, Laurent Hannecart qui succède à Franck Vivier: "On a récolté la série la plus relevée des quatre. On verra après les deux, trois premiers matchs où on peut se situer. Heureusement, je vais pouvoir me baser sur l’échange de vidéos convenu avec cinq de nos adversaires. De toute façon, je vais d’abord apprendre à connaître mon propre groupe. Je n’ai pas encore vu tout le monde à l’entraînement. Certaines ont été retenues par une seconde session. Celles qui étaient présentes à la reprise ont bien travaillé jusqu’à présent. Et les choses se mettent tout doucement en place. On a d’abord, avec Michel Royer, le préparateur physique, insisté sur le travail sans ballon, puis j’ai voulu passer en revue les fondamentaux. À ce stade de la préparation, on manque évidemment de vitesse et d’explosivité, surtout au filet dans le secteur offensif. Pour les mêmes raisons, on n’est pas encore prêts au niveau de la relation bloc/défense, mais c’est normal. Cet aspect du jeu demande du temps. Il ne faut pas oublier que 7 nouvelles joueuses ont rejoint le groupe à l’entre-saison. On va tenter d’assurer le maintien le plus vite possible".

Désormais entraîneur de la P1, Franck Vivier est conscient que sa tâche ne sera pas facile. "C’est une nouvelle aventure avec de nombreuses inconnues. Le groupe n’est plus le même que celui qui a terminé la saison dernière à la cinquième place. On visera cette saison plutôt le maintien tout en veillant surtout à garder à l’esprit le souci de formation pour celles qui nous arrivent de P3".

À la tête de l’équipe première depuis de nombreuses saisons, Franck Vivier vient donc de céder sa place à Laurent Hannecart. "C’est une volonté de ma part, précise celui qui s’occupera désormais de la P1 et avec Jean-Bernard Detournay de l’école des jeunes. Il y a un temps pour tout. Je laisse les N3 entre de bonnes mains. L’objectif que je veux atteindre avec mon nouveau groupe n’est pas vraiment à définir en termes de performance, mais plutôt en termes de formation. Performer pour grignoter une ou deux places au classement par rapport à la saison dernière me semble moins intéressant que de performer dans ce qui est à la base du volley à savoir les fondamentaux. C’est surtout le jeu sans ballon qu’il faudra améliorer. Les plus jeunes ont trop tendance à ne s’impliquer vraiment que si elles sont directement concernées par une phase de jeu.. Ce travail d’analyse ne nous empêchera pas de veiller à ne pas descendre quitte à appeler une ou deux filles de N3 pour assurer le maintien".