Mattéo VDK victime de pilotes pour le moins indélicats

Lors des cinq manches qualificatives, les ennuis vont se poursuivre. "Je suis contraint à l’abandon suite à un accrochage où mon pare-chocs arrière est touché et une fuite à l’avant-gauche". Malgré quelques ajustements mécaniques, le pilote ne peut finir la 2emanche à cause d’une nouvelle crevaison. "On décide alors de complètement changer la jante. Et elle tiendra jusqu’au bout! Lors de la 3emanche, je gagne neuf places et finis 14e. Je termine 17ede la 4emanche après un nouvel accrochage. J’ai dû m’arrêter pour décoincer un pneu…"Vu tous les déboires, Le Kainois entame la dernière manche qualificative dans des conditions peu optimales. Et selon ses termes, cette course fut "une véritable boucherie. Je me suis fait accrocher de partout. Mon pare-chocs avant est arraché, l’arrière est monté sur mes pneus. Mon radiateur est plié ainsi qu’une biellette de direction. Je termine dernier. Avec de tels résultats, je suis renvoyé dans la course de consolation".

Parti en 2eposition, Mattéo prend la tête rapidement. "Mais le pilote derrière moi ne freine pas et nous envoie dans le décor avec un 3eparticipant dès le 1ervirage. On repart derniers mais je suis plus rapide que celui qui nous a mis dehors. Mais à chaque virage, il ne freine pas et me pousse… Après plusieurs contacts, je décide de ne pas me laisser faire et le pousse sur le côté pour lui faire comprendre qu’il doit arrêter. Mais cela ne le fait pas réfléchir et il me tamponne une nouvelle fois. Mon pare-chocs arrière bouge encore et bloque mon pneu arrière. Je suis obligé de m’arrêter et je finis dernier…"

Déçu de sa performance, l’adolescent poussait également un coup de gueule. "Je suis déçu par le comportement de certains pilotes et de certaines écuries. On fait des courses avant tout pour prendre du plaisir. Mais c’est du karting, pas du stock-car! Et que dire des commissaires qui ne sanctionnent pas ce type de pilotage… Il n’y a eu aucune sanction…"

Mais notre régional préfère désormais tourner la page et se concentrer sur la dernière course de sa saison. Ce sera du 22 au 24 septembre à Mariembourg.