Le tournoi d’Estaimbourg, c’est du grand Hart

Le tournoi du Matchpoint Estaimbourg n’est pas tout à fait un tournoi comme les autres. Disputée dans le cadre idyllique du Domaine de Bourgogne, la compétition fleure bon la fin de saison. On y retrouve celles et ceux qui sont en quête des quelques points qui leur manquent pour grimper d’un classement ou se positionner en vue du Critérium, mais aussi et peut-être surtout des compétiteurs venus pour le simple plaisir de terminer l’année dans un club familial. La semaine dernière, ils étaient 86 à s’être donné rendez-vous au Matchpoint, un chiffre qui satisfaisait les organisateurs locaux. "Et nous nous réjouissons tout particulièrement d’avoir pu ouvrir un tableau de Messieurs 2 de qualité, à côté d’autres bien fournis, comme le Messieurs 6, souriait Christophe Pypaert, le juge-arbitre local, dont c’était d’ailleurs probablement le dernier tournoi. Et je finis sur une bonne note. Avec l’organisation du marathon d’Estaimpuis le dimanche de nos finales et l’interdiction de circuler en voiture, nous avons dû procéder à quelques aménagements mais dans l’ensemble, tout s’est merveilleusement bien passé. Des joueurs contents et de très belles passes d’armes, c’est tout ce que désire un juge-arbitre."