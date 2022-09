Le Huit de Septembre, dernière répétition avant les demis

Mais ce Grand-Prix de la Ville d’Ath est également très prisé par les joueurs. Chaque année, les trois meilleures équipes de la phase classique et la meilleure de Wallonie picarde se battent pour décrocher le précieux trophée. Pour cette 74e édition, on aura certainement le droit à des luttes de grande qualité. Le coup d’envoi de la première sera donné sur le coup de 14h30. Elle mettra aux prises Thieulain et Maubeuge. Dans l’autre demi-finale, on aura le droit à un duel entre Isières et Kerksken.

Pour ces derniers, ainsi que pour le Wolfpack, ce sera l’occasion de répéter une dernière fois leurs gammes avant les demi-finales des play-off prévues ce week-end. Les Leuzois et les "Michiels Boys"pourraient même se retrouver en finale pour un premier galop d’entraînement avant les rencontres décisives de samedi et dimanche. Mais il ne s’agit là que d’une prévision sur le papier. Et le récent tournoi de Sirault, avec la victoire de Mont-Gauthier, a rappelé que la logique n’était pas toujours respectée. Et c’est tant mieux!

Rappelons qu’en 2021, Kerksken s’était imposé sur l’Esplanade athoise. En finale, le champion en titre s’était défait d’Isières sur la sévère marque de 7-1. En demi, il avait sorti Thieulain. L’histoire se répétera-t-elle ce jeudi?