C’est un peu plus de 150 enfants qui ont participé à cette course historique. Tout le monde s’en est donné à cœur joie sur les différentes distances. Chez les benjamins 2, Jules Detournay l’emporte devant Timo Gigliotti et Gaspard Leroy, Cylian, Lucas, Hugo, Thélio et Thet. Chez les filles, dans la même catégorie, Rihanna Laovichi gagne devant Mayline Leroy, Noemie Henon, Mazzaline, Selah, Lou et Mia.

C’est encore avec beaucoup d’émotions et par une minute d’applaudissements que le départ du Mini-challenge fut donné. Comme la tradition le veut, un rush en mémoire de Bernard Ramaekers était prévu au 1er kilomètre pour le 1er homme et la 1re dame. Il fut remporté par Mathéo et Ségolène Flamme.

Le parcours de 7 km 100 est bouclé en 24’42 par Kévin Flamme. Chez les femmes, c’est Marjorie Murez qui termine 1re en 31’46’’.

A la grande joie des enfants et même des adultes, et comme la tradition le veut à Bon-Secours, un lancer de bonbons et de goodies était bien sûr de la partie.

Prochain rendez-vous le samedi 24 septembre à Vezon. Attention, le Mini-challenge est un mixte trail course sur route de 7km comme l’année dernière.