Baptiste Moulin termine 10e en Silver Cup sur le circuit d’Hockenheim

Sur les 49 voitures engagées (18 en Silver Cup), le Montrœulois et son équipe prenaient le 37e temps. C’était donc leur position sur la grille. Premier relayeur, notre pilote régional prenait un excellent départ et grignotait plusieurs places. Malheureusement pour lui, un accident se produisait et obligeait l’entrée de la Safety Car pendant près de trente minutes. Au moment de reprendre la course, il ne lui restait plus qu’une petite demi-heure. Mais il en profitait pour encore grappiller quatre positions. Ses coéquipiers, Marcus Paverud et Michael Dörrbecker, gardaient le rythme. La Lamborghini pointait en 26e position (9e en Silver Cup) à quelques tours de la fin. Malheureusement, un souci au niveau des freins empêchait le Suédois de continuer sur le même rythme. Il limitait toutefois la casse en terminant 28e au général et 10edans sa catégorie.